Le 1er Prix à la Radio algérienne

Le directeur général de Radio algérienne, Chaâbane Lounakel, a reçu samedi dernier à Tunis, le premier Prix du concours des échanges des programmes radiophoniques, décerné à la Radio algérienne pour l'année 2018 à travers le MENOS (Mécanisme pour l’échange radiophonique et télévisuel arabe), organisé par l'Union de rediffusion des Etats arabes (ASBU), indique un communiqué de la Radio algérienne.

De son côté, la Télévision algérienne, représentée par son directeur général Tewfik Kheladi, a décroché le 2e prix dans la catégorie des programmes documentaires. Pour rappel, le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, prend part, depuis hier à Tunis, à la 19e session du Festival arabe des radios et télévisions qui a pour objectifs de "contribuer au développement de la production radiophonique et télévisuelle arabe et à son amélioration de manière à répondre aux aspirations de ses instances membres et aux principes pour lesquels œuvrent celles-ci", avait indiqué un communiqué du ministère. Le festival veille aussi à "la révélation des talents et à l'encouragement des ressources créatives dans ce domaine stratégique".