Algérie - RDC : Création d’une commission mixte et mémorandum d’entente

L'Algérie et la République démocratique du Congo ont signé, hier à Alger, un accord instituant la commission mixte de coopération entre les deux pays, ainsi qu'un mémorandum d'entente sur les consultations politiques.

L'accord et le mémorandum d'entente ont été signés par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel et le vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de l'Intégration régionale de la République démocratique du Congo, Léonard She Okitundu. M. Messahel a poursuivi au siège du ministère des Affaires étrangères ses entretiens avec M. She Okitundu et les deux ministres ont passé en revue l'ensemble des questions intéressant les deux pays, autant en ce qui concerne les moyens susceptibles de renforcer les relations bilatérales que s'agissant des questions continentales et internationales.