Projet de loi sur la Santé : Beaucoup de problèmes seront résolus

Une solution intermédiaire. C’est finalement ce qu’auront retenue les membres de la Commission de la santé, des affaires sociales, du travail et de la formation professionnelle à l’APN en ce qui concerne l’activité complémentaire inscrite au niveau du projet de loi relatif à la santé.

Le président de cette commission, M. Mohamed Bouabdallah, qui s’est exprimé, hier, au sujet de cet important projet de loi qui sera soumis au vote des députés aujourd’hui, a, en effet, déclaré que « les membres de la commission ayant travaillé autour de ce texte ont adopté une solution intermédiaire consistant à ne pas interdire et à ne pas autoriser l’activité complémentaire ».

Poursuivant ses propos, le député précise qu’ «il appartiendra à la tutelle de réglementer cette pratique par le contrôle et l’inspection».

Clair, net et précis, l’hôte de la chaîne III de la radio nationale a été convié à présenter davantage d’éclaircissements autour du projet de loi sur la santé.

Il assure que ce texte est en mesure de «solutionner beaucoup de problèmes». C’est dans cette optique, d’ailleurs, que, sur plus de 70 amendements proposés par les représentants du peuple, ce ne sont pas moins de 22 qui ont été retenus par les experts du ministère de tutelle.

L’autre remarque importante à mettre en exergue, c’est que ces amendements suggérés mettent en avant la nécessité de renforcer le service public de santé en le rendant « plus accessible » et « plus performant » et ce, à la lumière du vécu du citoyen et des expériences passées.

Pour ce faire, il est question, entre autres, de « mieux exploiter les capacités du secteur privé et de l’offre de soins qu’il représente pour que les citoyens puissent être pris en charge dans les meilleures conditions». M. Mohamed Bouabdallah soutient dans le même contexte que tous les articles de loi sur la santé protègent le malade à travers des soins de qualité, insistant sur le fait que «les établissements hospitaliers ne seront désormais plus gérés comme une administration» et que «de plus, ils bénéficieront d’une autonomie plus large par rapport à leur tutelle».



La frange la plus défavorisée de la société sera prise en charge par le « système de solidarité nationale »



Evoquant ensuite la question de la contractualisation, l’intervenant souligne que l’article 12 de ce projet de texte garantit la gratuité des soins pour tous, à travers l’ensemble du territoire national.

Pour ce qui est de l’article 343 de ce texte, limitant le financement de cette gratuité par l’Etat, en excluant environ 8 millions de non-assurés, M. Bouabdallah dément cette idée.

Il rappelle que la Caisse de sécurité sociale gère 40 millions d’adhérents et que le reste est constitué d’une frange de la société «en difficulté», laquelle frange de la société sera prise en charge par le «système de solidarité nationale».

Le texte de loi, qui sera soumis à l’appréciation finale des députés aujourd’hui, est fort de pas moins de 470 articles.

Il faut dire que d’importantes réformes ont été introduites à la faveur de ce texte, notamment «le renforcement des droits des citoyens dans le cadre de la gratuité des soins, la mise en place de la commission de médiation et de conciliation et le développement de l’organisation sanitaire à travers la mise en place de la carte, du schéma d’organisation et la planification sanitaire ».

Il est utile de rappeler dans ce même cadre que lors de la présentation de ce projet de loi devant les membres de l’Assemblée populaire nationale, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière avait mis en relief que les réformes du système national de santé, consacrées par ce texte, portent sur nombre de « principes essentiels dont la gratuité des soins, qui constitue , a-t-il dit, un acquis important pour le citoyen, consacrée clairement dans deux articles, au minimum ». M. Mokhtar Hasbellaoui a aussi mis l’accent sur le fait qu’il s’agit d’un acquis « à préserver, en application des orientations du Président de la République ». Cela dit et outre la consécration du principe de «complémentarité effective entre les deux secteurs, privé et public, dans le cadre d’un système sanitaire global, ces réformes garantissent, aussi, les droits du patient, sur tous les plans, tout en réduisant le fossé entre les régions en matière d’accès aux soins, à travers une répartition équitable des ressources humaines et financières, en fonction des besoins sanitaires réels du citoyen», avait-il indiqué.

A noter, enfin, que le projet de texte sur la santé prévoit la création d’un système national de l’information sanitaire à même d’assurer une banque de données et d’informations permettant la prise des décisions à tous les niveaux du système sanitaire national.

Cette loi attendue stipule également la création de l’observatoire national de la santé, qui est une structure de gestion, vu les missions qui lui seront assignées, dont l’élaboration d’un rapport annuel sur l’état de santé des citoyens et la définition des priorités sanitaires devant bénéficier des programmes nationaux de santé publique.

Les dispositions du texte prévoient en outre la création de l’agence nationale des produits pharmaceutiques, à l’effet de « réunir toutes les conditions permettant un encadrement professionnel et homogène des aspects liés au médicament ».

Soraya Guemmouri