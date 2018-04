Projet de loi amendant le code de procédure pénale : mettre en place de nouvelles règles

Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, M. Tayeb Louh, a présenté, hier devant les membres du Conseil de la nation, le projet de loi modifiant et complétant le Code de procédure pénale.

La présentation a eu lieu lors d’une séance plénière présidée par M. Abdelkader Bensalah, président du Conseil de la Nation, en présence du ministre des Relations avec le Parlement, M. Mahdjoub Bedda.

Le projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance N° 66-155, promulguée le 8 juin 1966, portant Code de procédure pénale, prévoit l’introduction de nouvelles mesures visant à consolider les libertés individuelles, consacrées par la Constitution, à travers la révision des dispositions relatives au casier judiciaire, à la réhabilitation et à la contrainte par corps. Selon M. Louh, la révision de certaines dispositions relatives essentiellement au casier judiciaire, à la réhabilitation et à la contrainte par corps s’inscrit dans le cadre du parachèvement de la réforme de la justice, notamment à la lumière de l’introduction de peines alternatives qui n’existaient pas auparavant.

« Cette démarche, a ajouté le ministre, vise l’actualisation et l’adaptation de ces axes aux amendements introduits dans le dispositif juridique national, en matière de protection et de consolidation des droits à la défense, et la consécration des principes en vigueur à l’échelle internationale, notamment ceux relatifs aux droits de l’Homme ». Cette révision porte sur trois axes principaux, dont le premier a trait à la contrainte par corps. A ce propos, le projet de loi soumis au débat propose de nouvelles dispositions pour l’exécution de la contrainte par corps, en prévoyant que «l’appel suspend l’exécution de la contrainte par corps».

Les nouvelles dispositions visent également à expliquer les modalités de cette suspension, en précisant que la personne définitivement jugée peut payer la moitié de la somme à laquelle elle est condamnée avec l’engagement de se libérer du reste, en totalité ou par tranches, aux échéances fixées par le procureur de la République. Quant au deuxième axe portant sur la révision des dispositions relatives au casier judiciaire, le texte propose un ensemble d’amendements axés sur «la création d’un casier judiciaire des personnes morales», «l’actualisation des dispositions du casier à travers l’introduction de la peine d’intérêt général et l’ordonnance pénale», outre «la stipulation de sa possible délivrance via internet et par procuration, ainsi que sa délivrance au niveau des centres diplomatiques et consulaires à l’étranger». Le troisième axe porte sur la révision des dispositions relatives à la réhabilitation juridique et judiciaire de la personne morale, avec la précision de ses modalités et de la durée donnant droit à cette procédure.



M. Tayeb Louh : « Le nouveau texte de loi vise à renforcer le rôle du pouvoir judiciaire et son impartialité. »



Dans les différentes interventions qui ont suivi cet exposé des motifs d’amendements, des membres du Conseil de la Nation ont, lors du débat, tenu à mettre en exergue, dans l’ensemble, les raisons pour lesquelles le casier relatif aux infractions au code de la route n’a pas été intégré à celui relatif à l’addiction à l’alcool et aux crimes liés aux stupéfiants. Certains membres ont également estimé qu’un maximum de deux années de « contrainte par corps » peut être sévère, notamment pour les personnes incapables de payer le montant de la condamnation, alors que d’autres se sont interrogés sur les modalités d’identification des personnes en difficulté financière.

Dans ses réponses aux préoccupations des membres du Conseil de la Nation, M. Louh a affirmé que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, a œuvré, à travers les réformes engagées dans des secteurs autres que celui de la justice, à « renforcer le rôle du pouvoir judiciaire et son impartialité ». « Les instructions du Président, qui est également président du Conseil supérieur de la magistrature, stipulent que personne ne peut user de sa fonction ou de sa position pour influencer le pouvoir judiciaire », a-t-il dit, ajoutant que « le Président de la République n’a ménagé aucun effort pour le succès du processus de réformes du système judiciaire, qui constitue, dira-t-il, la colonne vertébrale de toutes les réformes et le garant des libertés et des droits fondamentaux des citoyens ». Répondant à la préoccupation de Mme Zohra Guerrab, M. Louh a précisé que les portes des institutions de l’Etat, notamment l’Inspection du travail et le Parquet demeurent ouvertes pour recevoir toute plainte. Il a souligné qu’en sa qualité de ministre, la loi ne lui permet pas de s’ingérer dans le traitement par les magistrats des différentes affaires.

En outre, et concernant les différentes préoccupations soulevées par les sénateurs au sujet du projet de loi en question, le ministre a tenu à mettre au clair le fait que les crimes économiques et ceux relatifs à la corruption sont exempts de l’application de « la contrainte par corps ». Il a ajouté que «la victime a le droit de suspendre la ‘‘contrainte par corps’’ lorsque la personne paie la moitié du montant dû en prison ».

Concernant la création d’un casier judiciaire relatif aux infractions du code de la route, M. Louh a expliqué que «l’objectif de cette disposition est le suivi rigoureux de ces infractions en raison de leur impact en matière de dégâts occasionnés actuellement». Quant aux modalités permettant de démontrer que le débiteur est en difficulté financière, le ministre a expliqué que la loi «permet au procureur de la République de mener des enquêtes pour prouver ce fait», ajoutant que «cette procédure ne dépend pas uniquement du certificat délivré au concerné par les services des impôts».

Salima Ettouahria