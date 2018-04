M. Nouredine BOUDERBA, : « La révision du code du travail, un impact profond sur le monde du travail »

La révision du code du travail est toujours au stade de la concertation. Les différentes étapes du processus engagé à ce niveau devront permettre de dégager une esquisse définitive devant ressortir les propositions finales, et permettre d’aller vers un avant-projet de code de travail. M. Bouderba Noureddine, ancien syndicaliste, spécialiste des questions sociales, nous explique dans cet entretien la portée de cette démarche.

El Moudjahid : Annoncée depuis plusieurs années, la mouture finale portant révision du code du travail n’a toujours pas trouvé son épilogue. Étant proche du dossier, qu’est-ce qui motiverait, selon vous, tout ce retard et cette discrétion qui entourent ce dossier sensible ?

Nouredine Bouderba : Je pense qu’il y a plusieurs facteurs qui expliqueraient cela. La première lecture est que les centres de décision ne sont pas parvenus à un consensus sur un dossier épineux qui aura un impact profond sur le monde du travail. Le deuxième élément qui viendrait à l’esprit est lié aux réserves émises par l’OIT sur certaines dispositions de cet avant-projet qui ne respecteraient pas les conventions internationales ratifiées par l’Algérie. Le 3e élément qui n’est pas à négliger est le rejet de cet avant-projet par l’intersyndicale constituée par les syndicats autonomes qui n’ont pas été associés à son élaboration ni aux discussions s’y rapportant. Il ne faut pas oublier, en effet, que ce point figure parmi les principales revendications de l’intersyndicale à côté de la retraite, des libertés syndicales et du pouvoir d’achat, qui ont fait l’objet de plusieurs actions de protestation. Reste le rôle énigmatique de l’UGTA qui désarçonne les travailleurs. Faut-il rappeler que c’est l’UGTA qui a demandé, lors de la tripartite de 2005, la révision de la législation du travail pour «l’adapter aux nouvelles exigences économiques». Depuis, le groupe de travail formé par l’organisation syndicale avait, en 2014, proposé une mouture du texte totalement différente de celui du gouvernement et préservant l’essentiel des acquis des droits individuels et collectifs des travailleurs. Mais curieusement, depuis cette date, l’UGTA fait comme si cette proposition n’avait jamais existé et la dernière mouture élaborée par le ministère du travail (octobre 2015) et remise aux syndicats autonomes n’a visiblement tenu compte d’aucune disposition proposée par l’UGTA contrairement à celles du patronnant qui ont bien été prises en considération.



Les dispositions contenues dans l’avant-projet de loi portant amendement du code du travail, selon les officiels, sont censées adapter le contexte algérien aux développements intervenus sur les plans social et économique. Dans quel sens ?

C’est des affirmations générales qui ne nous précisent pas la nature de ces adaptations et surtout ce qui les motive. En quoi autoriser le travail des enfants âgés de 6 ans ou le travail intérimaire caractérisé par son extrême et inhumaine précarité sont une réponse aux développements intervenus sur les plans social et économique ? Surtout dans un pays caractérisé par l’ineffectivité de la législation du travail, par le poids du secteur informel et par le non-respect du droit syndical, particulièrement dans le secteur privé. Le premier argument utilisé par les partisans de cette réforme est que la rigidité qui caractérise toute réglementation de protection des travailleurs érige un obstacle au développement de l’entreprise. Cette affirmation, d’ailleurs rejetée par l’OIT, n’a jamais été étayée par des études convaincantes. La réglementation algérienne, amendée en 1990, permet largement aux entreprises d’ajuster leurs «coûts de l’emploi» aux difficultés économiques, lorsqu’elles sont réelles. Le deuxième argument qui est souvent évoqué est que l’absence de flexibilité en matière de licenciement empêche l’entrepreneur de recruter et renforce le chômage. Cette affirmation est encore plus erronée et n’a jamais été validée par la pratique. L'OCDE, par exemple, a établi quatre indicateurs avec notation pour évaluer la protection de l'emploi par les législations du travail (protection contre les licenciements individuels et collectifs et réglementation du travail temporaire). Prenons l’exemple de l’Algérie où le taux de chômage en 2000, dix années après la promulgation des lois de 1990 qui avaient introduit la flexibilité et réduit la protection, a été porté à 30% alors qu’il était inférieur à 15% au moment de la promulgation de ces lois. Je ne dis pas que la législation actuelle ne doit pas être amendée, bien au contraire.

Il est très utile, par exemple, de réunir dans un seul recueil tous les textes législatifs relatifs au travail. Par ailleurs la lutte contre le travail informel, le marchandage de la main-d’œuvre et la non-déclaration des travailleurs à la sécurité sociale mériteraient d’être renforcées. Il en est de même pour la protection de l’enfance et de la femme contre les inégalités de genre et le harcèlement sexuel au travail. Le harcèlement moral des travailleurs n’est que timidement abordé par la loi actuelle et mériterait d’être mieux débattu. Avec la montée exponentielle des accidents de travail, souvent mortels, et des maladies professionnelles dont la liste n’a pas été révisée depuis 30 an, la protection des travailleurs en matière d’hygiène, de sécurité et de médecine du travail mérite d’être renforcée. Idem pour la protection sociale et la lutte contre l’évasion sociale. L’introduction des NTIC et l’ouverture de l’économie aux investissements étrangers plaident aussi pour un enrichissement de la législation du travail. Enfin cet avant-projet aurait pu introduire des dispositions pour renforcer réellement la démocratie participative et syndicale, le dialogue social et la négociation collective, y compris dans la fonction publique. Mais force est de constater que les amendements proposés n’intègrent pas ces attentes, mais instaurent la précarité, réduisent la protection des travailleurs au nom de la flexibilité.



Certaines voix évoquent ouvertement une remise en cause des acquis des travailleurs et même une précarisation de l’emploi. Ces appréhensions sont-elles réellement fondées ?

C’est exactement ma conviction et la lecture que je fais de ce projet. Si ce dernier passe dans sa mouture actuelle, il risquerait de remettre en cause l’état social prôné par la proclamation de novembre 1954. Ce sera le début d’un processus qui va privilégier l’individualisation de la relation de travail et des salaires, réduire les protections individuelles et collectives des travailleurs ainsi que le droit syndical, de grève et de participation. Au niveau de l’emploi, ce projet consacre la généralisation des contrats de travail à durée déterminée, mais aussi le travail temporaire qui est la forme la plus précaire du travail qui fait que même les pays développés n’y recourent qu’avec des mesures d’encadrement et d’accompagnement importantes. Cette généralisation des contrats de travail précaires va s’accompagner par un renforcement des pouvoirs de l’employeur et un recul de la négociation collective dans le domaine de l’aménagement et l’organisation du temps de travail pénalisant pour le travailleur, sa santé et sa vie familiale. Cette précarité sera caractérisée aussi par les facilités des licenciements au moindre coût, avec et sans raison, sans obstacles administratifs ou syndicaux. Dans le domaine de l’hygiène de la sécurité et de médecine du travail, on assistera à une moindre protection des travailleurs, à une baisse des obligations réglementaires des employeurs en la matière et même à une réduction des sanctions pénales et pécuniaires en cas de non-respect de ces dernières. A titre d’exemple, la sanction pénale prévue en cas de non mise en place de la médecine du travail est une amende allant de 10.000 DA à 100.000 Da (soit le 1/100e du coût salarial annuel d’un médecin du travail, pour ne parler que de ce coût) et aucune sanction n’est dorénavant prévue en cas de non mise en place de la commission d’hygiène et de sécurité. Les pouvoirs d’inspection, de contrôle et de sanction de l’inspection du travail en cas d’infractions aux dispositions légales par l’employeur seront revus à la baisse selon la logique de l’ineffectivité de la loi. La justice du travail qui ne sera plus au côté de la partie faible du contrat, c’est-à-dire le travailleur et le juge devant les abus de licenciement et de déni de droit, ne sera qu’une chambre d’enregistrement de la volonté des employeurs. Les droits collectifs d’exercice du droit syndical, de la négociation collective et de participation seront restreints. Le droit syndical connaitra plusieurs tours de vis, le droit de grève s’enfoncera davantage dans l’interdiction de fait et le droit de participation sera lui aussi réduit puisque les administrateurs de droit n’auront plus qu’un rôle consultatif, et l’employeur pourra convoquer une AG pour destituer un délégué du personnel. Autrement dit, on passera du droit du travail protecteur des salariés au droit du travail protecteur du capital.



En règle générale, le contexte international exerce son influence en matière d’adaptation des législations nationales, notamment lorsqu’il s’agit de lois stratégiques. La révision du code du travail s’inscrit-elle dans cette direction ?

Ce que vous dites est vrai, mais ne s’applique nullement à cet avant-projet du code du travail. Les investisseurs étrangers s’intéressent essentiellement au secteur des hydrocarbures et au secteur minier mais peu ou pas du tout aux autres secteurs, et cela n’a rien à voir avec la législation du travail. Ces derniers veulent garantir leur investissement et maximiser leur profit et ce n’est pas le peu de protection actuelle du travailleur algérien qui est perçu comme un obstacle par ces derniers. D’ailleurs un récent rapport du FMI, datant de 2014, souligne noir sur blanc que «la réglementation du marché du travail est la moins signalée par les entreprises algériennes comme étant un obstacle majeur pour leur développement». Douze (12%) seulement des entrepreneurs algériens ont évoqué cette contrainte contre 50 à 80% pour les contraintes liées à la corruption, aux pratiques du secteur informel, au financement et à la fiscalité. Les conclusions de cette enquête sont confortées par celles d’autres enquêtes menées en Algérie par la banque mondiale (2004-2006) et surtout par les conclusions du premier recensement économique réalisé par l’ONS en 2011. De quelle adaptation il s’agit, en Algérie, lorsqu’on sait que le SNMG ainsi que la durée maximale de travail sont rarement respectés dans le secteur privé ? Lorsqu’on sait que moins de 5% des travailleurs sont couverts par le droit syndical et moins de 2% par la négociation collective et le droit à la participation ? De quelle adaptation il s’agit lorsqu’en Algérie, plus de 71% des travailleurs du secteur privé sont temporaires contre, en moyenne, moins de 15% dans les pays de l’OCDE (2015) ? Lorsque 84% des jeunes âgés de 16 à 25 ans travaillant dans le privé sont temporaires et que 88% d’entre eux ne sont pas affiliés à la sécurité sociale ?



Si rien sur le plan économique, social ou même politique ne justifie le recours à ces amendements, quels seraient dès lors les motifs de cette démarche ?

En effet, comme je viens de le souligner, dire qu’il n’est pas vrai que la protection des travailleurs favorise le chômage et constitue un obstacle à la croissance de l’entreprise. Prétendre aussi que la législation actuelle est rigide et dresse un obstacle contre la venue des IDE est une illusion. D’abords, parce que, comme on l’a vu, les institutions financières internationales affirment le contraire. Mais surtout parce que seuls les hydrocarbures et le secteur minier en Algérie intéressent le capital étranger pour qui les déterminants premiers pour venir investir sont la garantie de ses capitaux, la lutte contre la corruption, l’accès au financement et à l’énergie et non pas la protection des travailleurs, au demeurant, très relative.

Entretien réalisé par : D. Akila