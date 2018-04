Grâce à la relance économique : Le marché du travail plus dynamique

La dynamique économique qu’a connue la wilaya d’Oran, durant presque deux décennies, a eu une incidence directe et positive sur le marché de l’emploi. En effet, grâce à une stratégie de développement ayant profité à tous les secteurs d’activités, Oran dispose désormais de l’ensemble des atouts et avantages qui ont fait d’elle une destination privilégiée des capitaux d’investissements, notamment dans les secteurs pourvoyeurs de l’emploi, ce qui a contribué à la croissance du marché de l’emploi. Principalement, ce sont les deux secteurs industriel et touristique (hôtellerie) qui ont le plus soutenu cette croissance. Des dizaines d’unités de production, de grands complexes industriels, un pôle d’industrie automobile et mécanique ont vu le jour ces dernières années, contribuant ainsi, et de façon non négligeable, à l’absorption du chômage dans la wilaya. En tête de ces réalisations, le complexe sidérurgique DRI, acier et laminoirs de «Tosyali Iron Steel Algérie» qui est le plus important du groupe dans le monde. S’étendant sur une assiette foncière de 100 ha, ce méga-complexe, qui représente un investissement de 1,3 milliard de dollars, a créé près de 3.750 emplois directs et plus de 10.000 indirects avec la mise en exploitation de son extension constituée d’une unité laminoir de production de fil machine.

L’autre projet, non moins important, est l’usine de la grande raffinerie oranaise de sucre qui a été conçue pour traiter 2.000 tonnes / jour, soit une capacité annuelle de 700.000 tonnes dont une partie destinée à l’exportation. Lancée en février 2014, cette unité de production du sucre a permis la création de 455 emplois directs et 2.300 indirects. Dans l’industrie du montage automobile, le Groupe Renault à Oran a permis à l’Industrie algérienne de fabriquer près de 80.000 véhicules, de recruter et de former plus de 800 professionnels et créer plus de 2.000 emplois directs et indirects. L’unité de fabrication et le revêtement des tubes spirales en acier appartenant au groupe «ETRHB Haddad», dont l’investissement est estimé à 21 milliards de Da, offre 250 postes d’emploi. Par ailleurs et concernant les offres du travail créées grâce aux dispositifs publics d’aide et de soutien à l’emploi, plus de 20.444 emplois sont créés en 2017, selon les chiffres du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, et ce, jusqu’en 30 septembre 2017 contre 17.113 en 2015 et 14.722 en 2014.

Cette progression dans l’offre du travail a permis de réduire le taux du chômage dans la wilaya d’Oran à 6,75%, indique le même document. Outre les placements classiques des jeunes chômeurs dans le marché du travail, des centaines d’autres d’emplois ont été créés grâce à la création de micro-entreprises financées via les deux dispositifs de l’ANSEJ (Agence nationale de soutien à l’emploi de jeunes) et la CNAC (Caisse nationale d’assurance-chômage). Ainsi, il est fait état du lancement de 225 projets ayant généré 563 emplois au démarrage, jusqu’en novembre 2017. Sur ce total, 221 emplois ont été créés par 101 projets financés par le dispositif ANSEJ et 342 projets par la CNAC.

Dans le même registre et s’agissant des secteurs les plus créateurs d’emplois, un rapport de la direction de l’emploi dans la wilaya d’Oran, arrêté en juin 2017, indique que sur un placement de 13.181 jeunes, 6.457 ont été réalisés dans le secteur des services, sur lesquels 818 réalisés dans le secteur du tourisme et 5.639 dans les autres domaines du service. Vient ensuite le secteur de l’industrie qui a absorbé un total de 4.772 recrutements dont 155 pour le compte du secteur public, 2.805 dans le privé national et 412 dans le privé étranger. En troisième position figue le secteur des BTPH qui a offert 1.853 postes d’emploi.

