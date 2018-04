M. Mohamed Bakalem, chef de division des études économiques au CNES : « Repenser notre système de formation »

L’apport de la micro-entreprise au développement économique, les solutions pour réduire le chômage universitaire, ainsi que la signification des actions menées par nombre de syndicats durant cette année 2018… autant de questions que M. Bakalem, financier, passe en revue dans cet entretien.





El Moudjahid : La journée des travailleurs est marquée par la multiplication de petites et moyennes entreprises. Ces entités peuvent-elles contribuer au développement économique national, notamment dans le cadre du nouveau modèle de croissance mis en place par le gouvernement ?



Mohamed Bakalem : Il y a lieu de signaler que la PME-PMI en général mais également la TPE (la très petite entreprise) jouent un rôle essentiel en matière de création de richesse, de d’emplois, de lutte contre la pauvreté, de développement régional, etc. Elles constituent pour les pays développés et les pays émergeants le premier moteur de croissance de l’économie, de création de l’emploi et le premier secteur exportateur. Pour ce qui est de notre pays, la contribution socio-économique de cette catégorie d’entreprises PME reste cependant très en deçà du potentiel qui est le sien. En effet, notre pays compte près de 23 PME pour 1.000 habitants, alors que la moyenne au niveau international est de près du double, soient 45 PME pour 1.000 habitants, je vous laisse apprécier le gap. En gros, on pourrait relativement aisément créer plus d’un million de PME pour être tout simplement au niveau de la moyenne internationale et non pas des meilleurs.

Ce chiffre est un objectif du gouvernement dans le cadre de son plan d’action 2015-2019, cependant les statistiques officielles indiquent une moyenne de l’ordre de 40.000 créations par semestre, ce qui signifie une performance bien au-delà de la cible. Concernant le nouveau modèle de croissance, la diversification de l’économie en est une priorité notamment pour ce qui est des cinq secteurs érigés secteurs prioritaires que sont l’industrie, l’agriculture, le tourisme, la pétrochimie et les TIC. Cependant, la bureaucratie d’une part et le secteur informel d’autre part constituent de sérieux obstacles au développement des PME, dont le potentiel, je le répète, est énorme.



Les chiffres communiqués par l’ONS soulignent que les diplômés de la formation professionnelle en constituent 26,2%, alors que les diplômés de l’enseignement supérieur en forment 25,8%. En moyenne, six chômeurs sur dix sont des chômeurs de longue durée. Quelles sont les raisons de ce chômage universitaire et comment peut-on y remédier ?



Là également il y a lieu de souligner que le profil de l’universitaire chômeur doit être affiné, c'est-à-dire pour l’essentiel, les quatre cinquièmes des diplômés, peut être que j’exagère un peu mais on n’est pas loin de la réalité, relèvent des sciences sociales et humaines qui ont souvent vocation à être fonctionnaires, d’une part, et que l’inadéquation emploi-formation est une réalité et un fait, d’autre part. Je peux vous dire que de nombreuses filières techniques, telles que celles de l’automatisme, de l’informatique, de l’électronique, sont en déficit d’emplois qualifiés. Pour ce qui est des diplômés de la formation professionnelle, il y a lieu de rappeler que les cadres intermédiaires et les agents de maîtrise, qui sont souvent des diplômés de la formation professionnelles, constituent l’ossature de toute entreprise, et ce sont eux qui ont vocation à créer leurs entreprises, leur PME.

Aussi, il y a lieu de repenser notre système de formation de fond en comble en valorisant les formations qualifiantes, d’une part, et améliorant et en renforçant les passerelles entre les filières de la formation professionnelles et les formations universitaires, d’autre part. Un changement de mentalité s’impose, il y a lieu également de promouvoir les «success stories» dans la communication du secteur de la formation professionnelle, en mettant en valeur des chefs d’entreprises, PME-PMI, diplômés du secteur. Pour ce qui est des universitaires, il y a lieu également de favoriser les filières techniques intermédiaires, Bac +3, à ce titre, une évaluation du système LMD s’impose de notre point de vue, à titre d’exemple, l’accès au Master devrait être sérieusement revu, tout en favorisant les Master professionnels. par ailleurs, l’apprentissage continue ou la formation tout au long de la vie, avec possibilité de validation des connaissances acquises, me semble être une nécessité. Enfin, il y a lieu de ne pas occulter les évolutions et les mutations qu’est en train de connaitre le monde du travail du fait des TIC, de la robotisation et de l’intelligence artificielle, qui font que beaucoup d’emplois vont disparaitre, comme ceux de caissier, d’agent de sécurité, voire de chauffeurs, et de nouveaux emplois vont apparaitre et ils nécessiteront des profils différents de ceux d’aujourd’hui, il faut s’y préparer.



L’autre fait marquant de ces premiers mois de 2018 consiste en une relative montée de protestations. Que traduit au juste cette action syndicale ?



La montée des protestations est à mettre à l’actif de la situation économique «crisogène», induite par la chute drastique des cours des hydrocarbures avec ses conséquences sur les recettes en devise du pays. En effet, le citoyen a tendance à «protéger» ses acquis qu’il considère menacés par les restrictions financières que connait le pays. Quelque part, c’est un comportement logique et compréhensible, voire même un signe de bonne santé de la démocratie, dans la mesure où ça ne menace pas la stabilité du pays, et que le requêtes des uns et des autres demeurent «raisonnables» et rationnelles, tenant compte des capacités du pays dans la situation actuelle. Un travail d’explication du gouvernement sur le caractère juste et équitable des efforts à fournir par les uns et les autres est nécessaire dans cette situation.

Propos recueillis par : Fouad Irnatene