Préservation de l’emploi : Une priorité de l’Etat

La protection sociale des travailleurs et la promotion de l’emploi, notamment en direction des jeunes diplômés, sont des axes retenus dans la démarche économique du gouvernement, sur instruction du président de la République.

Des priorités qui bénéficient d’un soutien constant et grandissant dans le sillage de l’action menée par les pouvoirs publics pour réduire l’impact du chômage et créer des opportunités de recrutements, en particulier dans le secteur productif.

Aussi, en dépit de la crise financière que traverse le pays et les mesures prises par le gouvernement pour en réduire l’impact, l’Etat a maintenu ses engagements de préserver l’emploi et l’entreprise. Des défis qui s’avèrent cruciaux à l’avenir au regard des mutations économiques amorcées par l’Algérie et les réformes structurelles qui en découleront et qui recommandent une adhésion de l’ensemble des travailleurs et des acteurs économiques. «L'Algérie possède les moyens des avancées qu'elle doit encore accomplir», et «interpelle ses enfants pour mettre davantage en valeur ses atouts réels», a souligné, en 2017, le Chef de l’Etat dans son message aux travailleurs, à l’occasion du 1er Mai. Des défis qui exigent «la préservation de la paix sociale dans les entreprises et dans tous les espaces de travail», ainsi que «l'amélioration de notre productivité et de notre compétitivité économique de sorte que nos entreprises résistent localement à la concurrence extérieure et que notre production parte à la conquête de marchés extérieurs». Le Président de la République appellera, par la même occasion, à la mobilisation du patronat autour de cette nouvelle stratégie, tout en assurant que «l’Etat est déterminé à accompagner la promotion de l'investissement national, et en partenariat par son soutien multiforme et par l'amélioration de l'environnement économique».

Des actions censées stimuler le marché du travail et concourir à sa stabilité par la promotion de projets créateurs de richesse et d’emplois, le soutien à la production nationale, ainsi que l’encouragement du partenariat public-privé dont la sauvegarde de l’emploi en constitue une condition première. Malgré les difficultés financières et les contraintes budgétaires, l’Etat compte optimiser le potentiel d’appui à la politique de lutte contre le chômage qui touche essentiellement les jeunes diplômés. Le plan d’action du gouvernement retient, dans ce sens, «la détermination du Gouvernement à soutenir la création d’emplois et de richesses dans tous les secteurs».

De même qu’il «ne manquera sans doute pas d’améliorer l’offre d’emplois et de contribuer ainsi à contenir la remontée du chômage qui s’affirme ces dernières années».



L’intégration socioprofessionnelle des jeunes, une préoccupation majeure



Le gouvernement entend également «dynamiser la contribution des dispositifs publics de promotion de l’emploi, qu’il s’agisse de l’emploi salarié ou de la création d’activités par les jeunes promoteurs et par les chômeurs». La démarche prévoit «l’assouplissement du dispositif actuel d’aide à l’insertion professionnelle» appelé à s’inscrire dans une «approche davantage économique du traitement du chômage, renforçant les perspectives de permanisation des bénéficiaires». Dans le même contexte, l’Etat prévoit de poursuivre la modernisation et le renforcement du service public chargé de l’emploi, pour une meilleure «synergie entre les différents intervenants, et une gestion plus efficace du marché du travail». A ce chapitre, les placements de demandeurs d’emplois par le biais de l’ANEM seront poursuivis dans le sillage des efforts du gouvernement. Dans la même optique, le gouvernement entend opérer une exploitation optimale des dispositifs d’Aide à l’Insertion Professionnelle (DAIP) mis en place en 2008 et de Contrats de Travail Aidés (CTA), la consolidation du rendement des dispositifs de création de micro-entreprises par les jeunes (ANSEJ) et par les autres demandeurs d’emplois (CNAC). Des efforts seront, par conséquent, axés sur l’encouragement et le soutien des filières de formation professionnelle, pouvant concourir à la création d’entreprises sur la base d’une cartographie locale des besoins en petites entreprises. Les projections tablent sur le financement, par l’Ansej, d’un minimum de 23.000 projets pour chacun des exercices 2018 et 2019 avec un impact de création de près de 150.000 emplois par année. La CNAC, pour sa part, accompagnera le lancement de plus de 30.000 projets sur la même période, soit près de 80.000 emplois à créer.

D’autres actions seront engagées au profit des personnes sans revenus ni qualifications, dans le cadre du Dispositif d’aide à l’insertion sociale (DAIS). Le Gouvernement poursuivra également le programme d’ouverture de chantiers de Travaux d’utilité publique à haute intensité de main-d’œuvre (TUP-HIMO). Les femmes au foyer ne sont pas en reste sachant que le programme d’aide au financement de leurs activités sera également «mis à contribution pour contenir le chômage», de même que les programmes de développement participatif rural pour la création d’activités agricoles.

D. Akila