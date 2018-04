Célébration du 1er mai fête du travail : relever les défis

Le Premier mai reste une des dates phares dans le monde du travail. Elle revêt un caractère particulier dans le domaine des luttes des travailleurs pour défendre leurs droits et s'affirmer en tant qu’acteurs incontournables du développement et du progrès, en se plaçant au cœur de la sphère de la production, de l'industrie et des services et en jouant un rôle déterminant dans la vie socioéconomique du pays. L'économie a souvent été le joker brandi par les gouvernements qui se sont succédé ces 15 dernières années, ainsi si l’Algérie a réalisé de nombreuses avancées sur les plans économique et social, il n’en demeure pas moins vrai que la crise induite par la chute des prix du pétrole a eu un impact négatif. Cela dit, la reprise de la croissance autorise de réels espoirs. D’aucuns diront que le pays a des potentialités lui permettant d’opérer un changement de cap vers une économie diversifiée, à condition que tout le monde soit mobilisé et que les politiques adaptées soient mises en œuvre ou continuent de l’être dans la durée. Même si cela ne suffit pas à assurer une prospérité durable, le développement économique des dernières années a été plutôt bon et le pays s'en est bien sorti. En termes de croissance, les chiffres enregistrés n'ont pas permis de tempérer les inquiétudes concernant la santé sous-jacente de l'économie, marquée par une inflation et un dinar affaiblie.

Année économiquement difficile, 2017 le fut véritablement, avec des résultats qui font apparaître une situation quelque peu contrastée, notamment sur le marché du travail. Selon les chiffres officiels avancés par le gouvernement, il a été enregistré des investissements de 3.500 milliards de dinars, une croissance de 3,7% hors hydrocarbures et une croissance globale de 2,2%, outre un taux de chômage qui s’est établi à 11,7% en 2017. Des chiffres décevants qui s'expliquent, notamment, par une faible diversification de l’économie, le sous-emploi et la faible participation des femmes au marché du travail. Il convient de rappeler que la reprise économique se traduit plutôt, dans un premier temps, par des créations d'emplois. Ce mauvais chiffre du chômage marque un revers pour le gouvernement qui comptait sur cette année 2018 pour consolider la reprise de l'économie du pays à l’avantage d’une reprise des cours du pétrole et la relance des projets d’investissement pour tirer le chômage vers le bas. Mais parallèlement à une tendance baissière du chômage, le nombre de demandeurs d'emploi exerçant une activité poursuit sa hausse, ininterrompue sur la période 2015/2018. Ces personnes sont inscrites à l’ANEM et elles cherchent un meilleur emploi ou un emploi plus durable. Aussi, le nombre de demandeurs d'emploi, avec ou sans activité, est en augmentation. Cette situation illustre, pour certains syndicats, une précarisation du marché du travail. Sur ce registre le gouvernement se veut optimiste, notamment sur les questions de répartition des richesses, de réduction des inégalités, les conditions de travail... Mais il doit relever un grand défi celui de continuer de défendre le fort système de protection sociale et de ne pas aggraver les inégalités sociales, en assurant les conditions salariales favorables. Dans ce sens, le Pacte national économique et social de croissance approuvé, lors de la rencontre tripartite du 23 février 2014, par le gouvernement, la direction nationale de l'UGTA et les associations et organisations patronales, vise à consolider le processus de croissance nationale dans le cadre de l'Etat de droit et de la justice sociale, et en vertu du principe de l'égalité des chances dans l'accès à l'emploi. S'agissant du développement humain, les indicateurs s'y rapportant, tels que l'espérance de vie, le taux de scolarisation, le taux de raccordement des ménages aux réseaux publics de l'eau, de l'électricité et du gaz naturel, ont connu un progrès remarquable.

En matière de revenus, les rémunérations des travailleurs ont connu une nette amélioration, suite aux réévaluations successives qui ont été opérées depuis 2001, ainsi qu'à la révision de la grille des salaires et du régime indemnitaire dans le secteur de la fonction publique et des conventions collectives dans le secteur économique. Les pensions et allocations de retraite ont également connu une évolution régulière suite aux augmentations périodiques opérées, soit dans le cadre de la loi, soit à titre exceptionnel. A cela vient s’ajouter l'importance de la formation et de la qualification des ressources humaines, dont la bataille pour l'emploi constitue l'un des axes majeurs de la politique de développement économique et social. Le monde de la formation, de l’apprentissage et de la formation continue, traverse ainsi une période cruciale et investir dans ce domaine, en particulier, est une réponse essentielle aux défis actuels et futurs.

Par ailleurs, en maintenant le dialogue et la concertation, des efforts ont été déployés en vue d’améliorer sans cesse les prestations du service public et d'en faciliter l'accès à tous. D’après certains experts, sur la durée l’économie algérienne apparaît comme étant où pouvant devenir un véritable îlot de croissance. L’investissement étant bien sûr une condition première de toute croissance économique, avec un effet positif sur les indicateurs sociaux. A moitié plein, le verre, tout doucement, se remplit. A vrai dire, à l’orée du 3e millénaire, on ne peut mettre en doute la capacité des Algériens à relever les défis, pour peu qu’on veuille intensifier les efforts pour mettre un terme au gaspillage des ressources naturelles et humaines qui, encore aujourd’hui, reste un obstacle important à un développement équitable.

Farid Bouyahia