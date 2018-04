Jijel : La famille du terroriste F. Salah retrouve une vie normale

Le ministère de la Défense nationale (MDN) a indiqué hier que la famille du terroriste F. Salah, qui s'est déjà rendu à Jijel, a retrouvé la vie normale au sein de la société, relevant que les familles des terroristes «continuent de se livrer successivement aux autorités et réintégrer la société».

«Les familles des terroristes restées cachées durant des années dans les montagnes et les forêts continuent de se livrer successivement aux autorités et réintégrer la société.

Dans ce contexte, la famille du terroriste F. Salah de Jijel a décidé de franchir l’obstacle de la peur et de l’hésitation, et retrouver à nouveau le processus de la vie normale au sein de la société», souligne le communiqué du MDN.

«Ainsi, et juste après leur reddition, les membres de cette famille, qui étaient dans de mauvaises conditions sociales, physiques et sanitaires, notamment les nourrissons, ont pu bénéficier d’une parfaite prise en charge assurée par les services compétents, en leur prodiguant les soins nécessaires et les moyens permettant la satisfaction de leurs besoins immédiats», note la même source.

«De leur côté, les membres de la famille, qui ont exprimé leur soulagement, ont fait part de leur disponibilité à contribuer à l’adresse d’autres personnes encore hésitantes, pour les convaincre de suivre la bonne voie, répondre à l’appel de la raison et de la conscience et permettre à leurs familles de dépasser l’obstacle psychologique et les conditions épouvantables et de réintégrer la société», ajoute le MDN.

À cette occasion, le ministère de la Défense nationale «réitère l’appel lancé aux restes des familles et des terroristes pour saisir l’opportunité, à l’instar de ceux qui se sont récemment rendus aux autorités militaires et bénéficier des dispositions réglementaires en vigueur contenues dans la Charte pour la Paix et la Réconciliation Nationale, après qu’ils ont confirmé que le chemin du terrorisme n’a point d’issue et la solution est de descendre et de rejoindre la société avant qu’il ne soit trop tard», conclut le communiqué.