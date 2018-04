Lutte contre le terrorisme : La démarche sécuritaire insuffisante

Sans sécurité et stabilité, aucun projet de développement ne peut être viable. Une évidence, aujourd’hui. Pourtant, il a fallu d’innombrables rencontres,

Conférences, démarches diplomatiques et d’ amères épreuves du terrain, pour convaincre une bonne partie de la planète qu’un tapis de bombes ou une démarche basée uniquement sur l’aspect sécuritaire est voué, sur le long terme, à l’échec. Contre cette vision musclée, notre pays a été l’un des premiers à prôner une démarche inclusive qui fait intervenir, aussi bien les éléments de l’action militaire, avec sa dimension renseignement, que l’action sociale, pour briser l’étau de la fragilité sociale. C’est d’ailleurs dans les espaces désertés par l’action publique où la solidarité a disparu, que la violence avec ses aspects «en marge de la légalité» naissent.

Andrew Noble, l’ancien ambassadeur du Royaume-Uni à Alger (2014-2017), a reconnu que la démarche pour la paix en Algérie, qui a commencé en 1999, est «phénoménale», et mérite de servir d’exemple aux pays qui connaissent des conflits internes.

À la Conférence ministérielle de lutte contre le financement du terrorisme, qui s’est déroulée à Paris, notre ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a mis le doigt sur le cœur du problème : le financement du terrorisme.

Car, en définitive, les groupes terroristes qui fédéralisent leurs forces et moyens en sous-traitant une partie de leurs actions avec le banditisme international, arrivent à survivre en «milieu hostile», grâce aux sommes d’argent qu’ils engrangent dans différents domaines.

On a tous en mémoire, les sommes impressionnantes perçues grâce aux kidnappings. On a vu aussi comment ces groupes rackettent des multinationales, dont les filiales opèrent dans des zones déstabilisées. Avec les guerres civiles, les violences sociales et les catastrophes écologiques, même les pauvres hères que la vie jette sur les routes de l’exil deviennent une source de revenus.

À Paris, M. Messahel a relevé l’existence en Afrique de onze typologies, incluant, notamment «le commerce et d’autres activités lucratives, certaines ONG et les prélèvements caritatifs, la contrebande d’armes, de biens et de monnaie, le trafic de drogue, la traite des êtres humains, l’exploitation de la migration illégale, l’extraction illégale de matières premières, la piraterie maritime, les kidnappings contre rançons, la cybercriminalité, le braconnage et la contrefaçon».

Il est clair que la parade ne peut être ni exclusivement sécuritaire ni pointée uniquement en direction de la zone où la violence est exacerbée, ne serait-ce que par le fait que les banques où sont entreposés les capitaux de la criminalité sont situées dans certains paradis fiscaux, quand ils ne sont pas tout simplement mis à l’abri dans une banque quelconque occidentale.

L’Algérie a toujours plaidé pour une vision globale et une démarche qui implique l’ensemble des institutions régionales et internationales.

On peut rappeler à la suite du chef de la diplomatie algérienne, l’adoption de la Convention d’Alger de l’Organisation de l’Unité africaine sur la prévention et la lutte contre le terrorisme de 1999 et son protocole additionnel de juillet 2004, l’opérationnalisation du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, l’adoption en 2004 d’un Plan africain de lutte contre le terrorisme, avec une dimension consacrée à la lutte contre le financement de ce fléau, l’incrimination, en 2009, et la répression du paiement des rançons aux groupes terroristes contre libération des otages.

M. Koursi