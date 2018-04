Coupe d’Algérie féminine U17 : L’ASE Alger-centre et le JF Khroub en finale

L'ASE Alger-Centre et la Jeunesse Féminine de d'El-Khroub se sont qualifiées pour la finale de la Coupe d'Algérie de football féminine de la catégorie U17, à l'issue des demi-finales. L'équipe U17 de l'ASE Alger-Centre s'est imposée face a l'USF Béjaïa sur le score de deux buts à un (2-1) à Tizi Ouzou, alors que la Jeunesse d’El-Khroub a éliminé l'Athletic Club de Biskra sur le score de trois buts à zéro (3-0, lors de la seconde demi-finale, disputée à Batna. Les demi-finales de la catégorie de moins de 20 ans entre CF Akbou-ASE Alger-Centre et Affak Relizane-JF Khroub ont eu lieu, hier, à partir de 10h, aux stades de Tizi Ouzou et de Réghaïa.