Dans la lucarne : métamorphoses

Le présent exercice tire à sa fin. Il ne lui reste que les derniers soubresauts pour passer «à trépas». En effet, il ne reste que deux journées. Comme on le sait, la dernière journée, la 30e du genre, est fixée au 19 mai prochain. Elle se jouera pratiquement le deuxième ou troisième jour du mois béni de Ramadhan. Il faudra admettre que cette saison, rien ne fut facile pour tout le monde. C'est-à-dire que les équipes qui jouent les premiers rôles, mais aussi celles qui étaient menacées de relégation, la bataille fut son merci. On ne se faisait ouvertement pas de cadeau. Une situation qui ne correspond nullement à la phase aller. C’est vrai que les 15 premiers matchs, globalement, se sont déroulés dans de très bonnes conditions. Ce qui n’est pas le cas de la phase retour où le comportement des uns et des autres a changé complètement, au point où l’on ne sait pas le niveau des uns et des autres. Les «grosses cylindrées» qui caracolaient allègrement dans le haut de la cime, se sont vu perdre du terrain rapidement par on ne sait quelle force. Les dix dernières rencontres de la deuxième manche du championnat national ont été laborieuses pour ne pas dire dantesques pour elles. On gagne de moins en moins étant «victimes» de traquenards et autres coups bas expliquant quelque peu comment leur nette dégringolade au classement s’était opérée. Car, les observateurs ont remarqué que des équipes qui étaient classées pratiquement au «ventre mou» du championnat national se retrouvent subitement parmi les équipes jouant le podium. Celles, par contre, qui étaient les plus proches du sacre se sont élaguées malgré elles ne savant plus comment allait être cette fin du championnat. Certes, elles ont déjà assuré leur maintien mais... On ne comprend pas qu’on puisse se hisser en un laps de temps aussi court parmi les prétendants. Et ceux qui l’étaient, il y a peu, sont en train de battre en retraite. La JSK végétait, il y a peu, aux dernières loges, pas loin de l’USM Blida. Certains l’avaient même condamnée, surtout après la défaite, à El-Mohammadia, contre l’USMH, sur le score de 2 à 0. Puis, il y eut un changement à la tête de la présidence du club du «Djurdjura». Il y eut aussi la désignation à la tête de la barre technique de Bouzidi qui était sans club après qu’il eut quitté le RC Relizane. Depuis, on peut dire que les résultats se sont améliorés comme par enchantement. L’équipe ne perd plus et surtout ne fait même pas de matches nuls. Une métamorphose qui avait surpris tout le monde. De plus, il y a eu le retour du public. On peut dire la même chose pour le NAHD et la JS Saoura. Ces deux équipes n’en sont qu’à cinq points du leader constantinois. C'est-à-dire qu’il faudra louer cette montée extraordinaire de ces équipes en cette fin de saison. Pour elles, le championnat national se joue dans les dernières journées. C'est-à-dire que la manche retour reste déterminante. Vous avez beau dominer dans les quinze matches de l’aller, tout changera au retour. C’est ce qui fait que notre football reste énigmatique, puisqu’il peut transformer des «R4» en «voitures de course», notamment dans les six dernières journées. D’où la circonspection générale !

HAMID GHARBI