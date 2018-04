JSK : Youcef Bouzidi, cet entraîneur providentiel

Depuis qu’il a pris en mains la JS Kabylie, qui se trouvait dans une situation très critique en championnat, les choses vont beaucoup mieux, sur tous les plans. Il a su inculquer cette grinta et cet esprit de la gagne qui faisaient défaut à la formation kabyle. Il a réussi à redonner confiance au groupe. La JSK retrouve avec lui son âme, ses vertus et sa ferveur. Lui, c’est Youcef Bouzidi. Un entraîneur émérite. Un technicien, qui prouve encore une fois ses grandes capacités de manager n’importe quelle équipe. Pratiquement, là où il est passé, il a laissé son empreinte. Il a effectué du bon travail et a marqué les esprits des supporters. Cette fois-ci encore, Youcef Bouzidi a été à la hauteur de la confiance placée en lui, par le président de la JSK, Chérif Mellal, qui a bien fait de porter son dévolu sur lui, après le départ de Nourredine Saâdi. Avec lui, les Canaris ont retrouvé des ailes. Les Belkalem, Asselah, Raiah, Redouani, Yattou, Benaldjia, Djerrar, Chetti, Yousfi et autres ont retrouvé leur verve et un excellent état d’esprit qui leur permettent aujourd’hui de se réveiller de leur léthargie. Grâce aux efforts des dirigeants avec à leur tête le nouveau président du directoire, Cherif Mellal, qui a pris les choses en mains pour redonner vie à la JSK et à celui de l’entraîneur Youcef Bouzidi qui a métamorphosé l’équipe, le grand et large public des Jaune et Vert est revenu en force. Cela après avoir longtemps et depuis de nombreuses saisons désertées les gradins du stade du 1er-Novembre, au point que ce dernier était qualifié de stade fantôme à chaque fois que la JSK s’y produisait. Triste tableau, tout à fait étranger au club le plus titré d’Algérie, qui a connu la gloire depuis son accession en Ligue 1 en 1969. Un palier que la JSK n’a jamais quitté. C’est la seule équipe à n’avoir jamais rétrogradé depuis qu’elle a rejoint l’élite.

De l’avis de tous les connaisseurs et supporters de la JSK, la venue de Bouzidi a été salutaire pour le club phare de toute l’Algérie et de la Kabylie. Tizi Ouzou et toute la Kabylie revivent enfin au rythme de la JSK. Menacée de relégation, elle est à présent toute proche d’assurer son maintien. Bouzidi a réussi un pari qui a priori paraissait presqu’impossible : celui de redresser une situation pourtant des plus délicates. Il a été courageux en acceptant une telle mission qualifiée de suicidaire.

Il a su booster le groupe et inculquer un excellent état d’esprit aux joueurs. Bosseur, déterminé et très à cheval sur la rigueur, la discipline et la persévérance, Youcef Bouzidi prouve encore une fois, malgré certaines mauvaises langues, qu’il fait partie de cette race de grands entraîneurs, qui ne laissent personne indifférent. Son travail et les résultats qu’il réalise sont la preuve de ses immenses capacités à driver les grosses cylindrées. Dans son parcours d’entraîneur, il n’a pas brûlé les étapes. Il n’a pas cessé d’apprendre et de se forger. À présent, avec la JSK, il a franchi un nouveau palier en tant que technicien. Celui qui lui permet de faire partie des meilleurs dans le football algérien. Il n’est pas seulement un excellent motivateur pour les joueurs, comme il est souvent qualifié. Il est aussi un bon tacticien. Avec lui, la JSK a retrouvé sa rigueur tactique, avec une solidité tous azimuts, au moment où il n’y a pas si longtemps, elle était fragile et perdu sur le terrain. Battre le MCA à deux reprises en l’espace de quelques jours et l’ESS aussi, et la qualification en finale de la coupe d’Algérie sont une preuve sine qua non que sous la coupe de Bouzidi, la JSK refait parler d’elle, retrouve son charisme et ce respect de tous, qui lui font retrouver ses vertus et sa grandeur. Il a réussi en un temps relativement très court à conquérir le cœur de milliers d’inconditionnels du club, qui ne cessent de lui témoigner respect et reconnaissance. À présent, Bouzidi veut remporter la coupe d’Algérie, avec la finale qui aura lieu mardi face à l’USM Bel-Abbès. Une manière pour lui d’empocher un titre avec le club le plus titré du pays et inscrire ainsi en lettres d’or son nom dans l’histoire de la JSK. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Mohamed-Amine Azzouz