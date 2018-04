USM Alger 3 - MC Oran 1 : Les Algérois en seconde période

L'USM Alger s'est imposé, hier au stade de Bologhine, face au MC Oran, par le score de 3 à 1, à l'occasion d'un match avancé de la 27e journée du championnat de Ligue 1. C'est en seconde période, que les Rouge et Noir sont parvenus à faire la différence, face à une équipe oranaise assez bien organisée sur le terrain. Cette partie a démarré sur les chapeaux de roues. Les deux teams, qui se connaissent parfaitement, n'ont pas attendu de round d'observation. Évoluant dans une configuration tactique de prudence (4-3-2-1), avec un bloc relativement bas et un pressing sur le porteur du ballon, le Mouloudia d'Oran a été le premier à lancer les hostilités. Se distinguant par une bonne organisation sur le terrain, les camarades de Bentiba se sont montrés très dangereux dans le jeu de contre. 6’, Chibane, alerté par son jeune milieu du terrain Mansouri en profondeur, profite du mauvais positionnement de la défense algéroise pour aller tromper le gardien usmiste en toute quiétude.

Dans la foulée, le virevoltant Frifere élimine superbement Chafai et Benchikoun d'un crochet intérieur, avant de voir son tir capté par le portier. Pris de vitesse, les protégés du coach Hamdi n'ont pas attendu longtemps pour réagir. Adoptant un schéma plutôt offensif (4-2-3-1), avec bloc médian et une contribution systématique des latéraux dans le jeu offensif, les coéquipiers de Benkhemassa se sont procuré de nettes occasions de scorer. 8’, le heading de Derfalou effleure la barre transversale de Nateche. 13’, Meziane se joue de la défense oranaise, mais manque le cadre. 15’, le tir de Meziane passe tout près du cadre. 33’, Yaya oblige Nateche à se coucher pour sortir le cuir en corner. Les joueurs de l'USMA repartent de plus belle, mais ne parviennent pas à mettre à mal le bloc défensif adverse.

Les joueurs du technicien tunisien Bouakaz ont réussi, tant bien que mal, à regagner les vestiaires avec leur avantage à la marque. En seconde période, les deux teams sont restés fidèles à leur stratégie. L'USMA, avec un jeu plus ou moins élaboré, a eu le monopole de la balle, alors que le MCO est resté en embuscade en favorisant le jeu de contre. 49’, Derfalou, de la tête, manque de peu le cadre. 64’, l'arbitre de la rencontre, Benbraham, accorde un penalty aux locaux, suite à une faute peu probable du défenseur central Abdat sur Derfalou, dans la surface. L'avant-centre usmiste exécute la sentence et remet les pendule à l'heure. 68’, l'arbitre accorde un second penalty aux coéquipiers de Benkhemassa, suite à une faute de main de Hariet dans la surface. On ne change pas de tireur. Derfalou exécute et signe son doublée du jour. Après cette réalisation, le MCO a joué le tout pour le tout, en incorporant deux autres attaquants, à savoir Toumi et Tiaiba, dans l'espoir de revenir au score. 74’, Mansouri se déploie en deux temps pour écarter le danger face à Aouad. Les Hamraouas prennent de plus en plus de risques, et se font à chaque fois contrer. 83’, Benyahia reprend de la tête le corner de Benmoussa, pour inscrire le troisième but et sceller par la même le sort de ce classico. Une victoire qui permet à l'USM Alger de rester dans la course pour les places africaines.

Rédha M.