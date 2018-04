Ligue 1 : Le NAHD, solide dauphin

S’il y a une équipe qui étonne en cette fin de saison, c’est bien le NAHD. Cette équipe, drivée par un ancien joueur du club, mais aussi de l’USM Alger, Billal Dziri, est en train d’étonner tous les observateurs.

Personne n’avait misé un seul sou sur elle, surtout qu’elle était positionnée dans le «ventre mou» du championnat national. Il faut dire que depuis leur victoire à Bel-Abbès, face à l’USMBA, une équipe concernée directement par la relégation, les Husseindéens ont été métamorphosés, en collectionnant victoire sur victoire. Jusque-là, ils nous avaient habitués à une très «bonne brochette» de matches nuls, faisant poser avec inquiétude le problème de leur ligne d’attaque. Pourtant, Ahmed Gasmi, aux avant-postes, parvenait, à chaque fois, à scorer. Après leur succès, dans la «cuisine» devant l’US Biskra, une équipe menacée par le purgatoire, les Sang et Or ont réussi à vaincre aussi, au stade du 5-Juillet, le MC Alger, même si leur premier but était entaché d’une «grossière erreur» d’arbitrage, puisque le joueur nahdiste était en nette position de hors-jeu. Après cette victoire pour le moins inattendue devant le MCA, qui a baissé pavillon depuis son élimination en demi-finale de coupe d’Algérie, les Nahdistes confirmeront leur bonne santé actuelle devant l’ESS, dans son fief du 8-Mai 1945. Une victoire acquise trop tôt sur le score de 2 à 0 suite à deux erreurs impardonnables de la défense sétifienne qui se laissera faire sans trop mettre le «pied sur le champignon». Une avance de 2 à 0 en terre sétifienne n’était pas donnée à n’importe qui. Il faut dire que la démission de Benchikha a fait que le club n’a pas encore retrouvé tous ses esprits. Toujours est-il, après ce succès, le NAHD de Dziri se pointe à la deuxième place avec 49 pts. C'est-à-dire que provisoirement, il n’en est qu’à un point du CSC (50 pts). Sauf que ce dernier aura un match à jouer, le 04 mai prochain, à Constantine, au stade Chahid-Hamlaoui, face à la JSK, pour le compte de la 28e journée du championnat national de Ligue 1. D’équipe jouant pour éviter la relégation, le NAHD, en un laps de temps très court, se transforme en un prétendant au titre. Qui l’aurait cru, il n’y a pas longtemps ? Ainsi va notre football. Il y a des «miracles» qui peuvent se «mijoter dans des cuisines» hors des terrains de football, où ce n’est pas toujours le meilleur, le plus vaillant et surtout talentueux qui l’emporte.

Le MC Alger, en perdant, à Bologhine, devant l’USMBA, sur le score de 2 à 1, a dit officiellement adieu au titre. L’USMBA, qui jouera la coupe d’Algérie, ce mardi, a renoué avec la gagne et se «tire» aussi d’affaire, elle qui était menacée par la relégation, puisqu’elle ne gagnait pas.

H. G.