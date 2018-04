Grand angle : Nouvelle ère ?

Le sommet intercoréen de ce vendredi 26 avril 2018 a fait la Une des médias tant dans les deux Corées qu’ailleurs dans le monde. L’intérêt médiatique, perceptible à la large couverture consacrée à cet évènement, se justifie par le caractère historique de cette rencontre, qu’il était difficile d’envisager il y a de cela quelques mois seulement. Mais à la faveur d’un rapprochement inespéré, construit au fil des semaines, et qui n’a pas encore livré tous ses secrets. Pour preuve, en dépit de la tension, qui était à son summum dans la péninsule, et de l’échange d’insultes et de menaces entre le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un et le président américain Donald Trump, le sommet est intervenu dans la Zone démilitarisée qui sépare les deux Corées. Mieux encore, il a donné lieu à la «Déclaration de Panmunjom» signée par les deux dirigeants coréens, Kim Jong Un, pour le Nord, et Moon Jae-in, pour le Sud. Une déclaration censée acter la réconciliation entre les deux pays et ouvrir «une nouvelle ère». En effet, les dirigeants des deux pays se sont engagés à préserver la paix et à dénucléariser la péninsule. Toutefois, il faut garder à l’esprit que le plus dur reste à faire. Les deux dirigeants se doivent de poursuivre cette dynamique positive née de leur volonté de tourner cette page tumultueuse de l’histoire de la péninsule coréenne, en concrétisant leurs engagements pris devant les 80 millions de Coréens et la communauté internationale. C'est pourquoi, du reste, le nouvel accord n'est perçu que comme le point de départ d'un long parcours qui devrait aboutir, entre autres, à la dénucléarisation. Aussi, les deux voisins, techniquement toujours en guerre, faute d’un traité, ont indiqué qu'ils souhaitent y mettre fin. Les deux Corées se concerteront étroitement pour s'assurer de ne pas «répéter le passé malheureux qui a vu tourner court de précédents accords intercoréens», a assuré M. Kim. Ils ont montré que «le chemin vers la paix est possible, contre toute attente», s'est réjouie la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini. Il est attendu du prochain sommet annoncé à l’automne prochain de confirmer cette dynamique, d’autant qu’il doit être le prélude à un face-à-face très attendu entre le dirigeant nord-coréen et le président américain Donald Trump.

Nadia K.