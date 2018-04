Ghaza : Lapalissade

A l’heure où les démarches diplomatiques se font de plus en plus rares, voire au point mort, pour endiguer la colère dans les territoires occupés face à la répression israélienne, et alors que Ghaza n’en finit pas de compter ses morts, l’architecte principal de l’Initiative de paix arabe, qui a proposé la reconnaissance d’Israël en échange d’un retrait total des territoires occupés, affirme que la solution à deux États est morte. Marwan Muasher, qui était ministre jordanien des Affaires étrangères au moment de la signature de ladite initiative, en 2002, a déclaré sur un site électronique : « Certains diront que la solution à deux États n’a jamais existé, mais elle est certainement morte aujourd’hui. » Cette lapalissade, la rue palestinienne l’a bien comprise, et depuis longtemps déjà. Les propos de Muasher sur la mort de la solution à deux États sont lourds de sens.

La création d’un État palestinien aux côtés d’Israël reste, malgré tout, la politique officielle de l’Autorité palestinienne, mais pas celle de l’administration Trump ni celle du cabinet de Netanyahu. La décision de Washington de transférer bientôt son ambassade de Tel-Aviv vers al-Qods témoigne de ce revirement, qui n’en est pas un en réalité, de la vision de l’administration américaine.

« Quelle que soit leur ampleur, les négociations n’aboutiront aujourd’hui à aucune solution à deux États, parce que l’une des parties, en l’occurrence le camp israélien, n’en veut pas, mais aussi parce que le parrain de ces pourparlers est désormais totalement partial envers les Israéliens. Dans ces conditions, on ne peut plus s’accrocher à un ancien modèle.» L’initiative américaine actuelle, que Donald Trump a qualifiée d’ «accord du siècle», est vouée à l’échec tout comme l’Initiative de paix arabe, qui est restée une opportunité gaspillée par les parrains du dossier israélo-palestinien. L’administration Trump pense qu’elle peut retirer al Qods, retirer les réfugiés, sans même avancer un droit symbolique au retour et en réduisant les fonds alloués à l’UNRWA, retirer les colonies et laisser le reste à négocier.

«C’est insensé. Ce n’est un accord du siècle pour personne, sauf pour les Israéliens.» L’Etat hébreu, qui profite justement de la conjoncture régionale et de l’obsession de certains dirigeants arabes envers le conflit syrien, et l’Iran, applique obstinément sa politique répressive pour mater le «soulèvement social» dans «sa périphérie immédiate» —deux expressions utilisées par les médias israéliens pour qualifier les évènements dans les territoires occupés—. Pour Israël, donc, il ne peut y avoir un Etat palestinien, et toute initiative dans ce sens ne serait que chimère, qui rajoutera encore un peu plus aux souffrances d’un peuple qui a pourtant cru, un certain temps, en l’action arabe commune…

M. T.