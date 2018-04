Le parlement des îles Baléares : Pour la libération des prisonniers politiques

Le Parlement des îles Baléares a approuvé jeudi à l’unanimité de ses groupes politiques une déclaration dans laquelle il demande au gouvernement espagnol d’exiger du Maroc «la libération immédiate des prisonniers politiques et des militants des droits de l’homme dans les territoires sahraouis occupés». Suivant le pas au Parlement de Navarre, qui a récemment approuvé une déclaration institutionnelle dans laquelle il a réitéré sa solidarité avec les prisonniers politiques sahraouis, le Parlement des îles Baléares a en outre dénoncé «les violations des droits de l’homme commises dans les prisons marocaines». La même déclaration dénonce en outre «le pillage des ressources naturelles du Sahara Occidental par le gouvernement du Maroc» et demande également l’élargissement des compétences de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum d'autodétermination au Sahara Occidental (Minurso) à la surveillance et la protection des droits de l’homme. Dans son document, le Parlement des îles Baléares demande aussi d’accroître la coopération et l’aide humanitaire destinée à la population sahraouie dont elle est entièrement dépendante.

Les groupes politiques du Parlement des îles Baléares a invité enfin le gouvernement espagnol à accorder le statut diplomatique à la représentation du Front Polisario en Espagne, en tant que représentant légitime et unique du peuple sahraoui. Par ailleurs, le mouvement cantabrique solidaire avec le peuple sahraoui a, dans une déclaration, dénoncé l’attitude du gouvernement marocain vis-à-vis du peuple sahraoui et «en particulier la situation déplorable dans laquelle se trouve chacun des prisonniers politiques sahraouis détenus dans différentes prisons marocaines». «On réitère notre engagement vis-à-vis de la cause sahraouie et on dénonce la situation d’exil et d’oppression dans laquelle vit ce peuple depuis plus de 42 ans», a souligné le mouvement cantabrique dans sa déclaration, avant d’ajouter que «l’Espagne reste la puissance administrant ce territoire mais sans assumer sa responsabilité juridique dans l’achèvement du processus de décolonisation». Le mouvement cantabrique de solidarité avec le peuple sahraoui s’est dit également solidaire avec la grève de la faim entamée par Claude Mangin Asfari, épouse du détenu sahraoui Naama Asfari à qui le gouvernement marocain refuse l’accès sur son territoire pour rendre visite à son mari.