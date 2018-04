Arts plastiques, L’artiste Lila Saci expose à la galerie Aïcha-Haddad : Explosion chromatique

Très belle œuvre autobiographique de Lila Saci qui vient de nous livrer, lors d’une fort belle exposition à la galerie Aicha-Haddad, une prestation plaçant la peinture au-dessus de toutes les contingences actuelles et à venir. Les gouaches de Lila Saci sont remarquables par leur luxuriance et leur exubérance. Les couleurs y éclatent véritablement comme des cartouches de dynamite. La composition explosive semble ainsi détoner en un feu d’artifices tumultueux. A bien y regarder, la joie et ses débordements président assurément à ces concentrations d’énergie. La figuration humaine, qui confine au subliminal, semble ètre le cheval de bataille de cette artiste qui parvient à la polychromie la plus aboutie qui soit, sans toutefois se départir complètement de son esprit ludique. Par-delà une démarche rigoureuse, Lila Saci laisse cependant filtrer de-ci de-là quelques clins d’œil formels qui cassent le stéréotype de la rigueur impressionniste. Ici le chant figural de l’artiste joue la complexité des allusions, tandis que dans d’autres toiles —elles sont tout aussi nombreuses et diversifiées—on a le sentiment que quelque part c’est —toutes proportions gardées— le peintre poète suisse-allemand Paul Klee qui inspire le traitement de l’espace.



Étonnante œuvre que celle de Lila Saci



Espace dans lequel on devinera d’emblée des investigations en toutes directions, qui notamment confinent à l’hyperréalisme dans «Biodiversité» (tableau n°1), «Perception» (t. n°6) ou «Fleurs des champs» (t. n° 20), concentrations où le formel et le gestuel se rencontrent en un hymne qui ajoute aux autres toiles exposées, telle la série des «marines». Le tout nonobstant la notion de suite, de succession, voire celle de «narration» sur laquelle reposent les différentes étapes de la totalité du travail. Entre ces poles, de multiples approches titrées, dans lesquelles se manifestent parfois le besoin d’éprouver la peinture dans ses fondements et sous tous ses aspects, de la confronter perpétuellement à la vie, à elle-même, aux objets du quotidien et de l’inclure dans un cérémonial qui la hissent à un niveau des plus appréciables. Etonnante œuvre donc que celle de Lila Saci, étonnante dans ses ramifications complexes qu’il serait dommage de ne classer que dans un seul compartiment, celui de l’art semi-figuratif ou impressionniste, et pour cause ! Œuvre hybride sans doute, mais non dénuée d’intérêt, œuvre tiraillée, mais dont la non linéarité atteste, ici, d’une riche personnalité… Toujours est-il que la fête picturale et chromatique que nous suggère Lila Saci a lieu à la galerie Aicha-Haddad jusqu’au 4 mai 2018, avec possibilité de prolongation au-delà de cette date.

Kamel Bouslama