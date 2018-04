Festival international de danse contemporaine : Le public apprécie

Le 9e Festival international de la danse contemporaine s'est ouvert, vendredi soir à Alger, par une nouvelle création algéro-italienne, en plus de prestations d'autres troupes participant à l'événement. Organisée à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaïh, la soirée inaugurale du festival a permis au public, venu nombreux, de découvrir le spectacle, Dialogue avec l'infini, du chorégraphe italien Marinel Stefanescu, qui a réuni des danseurs algériens et italiens. Cette création a été élaborée suite à un projet en collaboration avec l'Institut culturel italien d'Alger, et aborde par la danse les différentes agressions que subit l'homme au quotidien dans son environnement (pollutions, conflits, addictions aux nouvelles technologies, etc.), avec un fil conducteur musical fluide. Dialogue avec l'infini est également un spectacle qui a exploité, à un point assez avancé, les possibilités techniques qu'offre l'Opéra d'Alger en matière de mobilité de la scène, de lumières et d'effets visuels.

Ce spectacle s'inscrit dans la thématique de cette édition placée sous le signe de la fusion. Plusieurs autres expériences rassemblant des danseurs algériens et étrangers sont au programme du festival. En première partie de la soirée, la chorégraphie Fusionnel, de Fatima-Zohra Senouci Namous, commissaire du festival, a été exécutée par ses jeunes élèves de la compagnie «Arabesque», dans un style bien plus proche de la danse classique que du contemporain. Le public de l'Opéra d'Alger a également eu l'occasion d'apprécier les fondamentaux de la danse moderne et de la danse contemporaine, avec un spectacle se rapprochant de la démonstration exécuté par les trois danseurs de la compagnie française «Hallet Eghayan». En fin de soirée, le quatuor de danseurs hongrois du «Feledi Project» a également enchanté le public par une chorégraphie entraînante et accessible dans une ambiance jazzy.

La soirée s'est déroulée en présence du ministre de la Culture, Azzedine Mihoubi, et de son homologue tunisien Mohamed Zine El-Abidine, en visite à Alger, à l'occasion des Journées Culturelles tunisiennes en Algérie. Le 9e Festival international de danse contemporaine se poursuit à l'Opéra d'Alger jusqu'au 30 avril, en plus de trois représentations prévues au palais de la Culture Moufdi-Zakaria et à la salle El-Mouggar. Le programme de cette édition prévoit des spectacles de compagnies en provenance de Croatie, du Mali, du Canada, des États-Unis, d'Espagne, de Turquie ou encore de Russie.