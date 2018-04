Revalorisation et réhabilitation de l’héritage matériel historique : Relance de plusieurs projets culturels à Oran

­La valorisation du patrimoine matériel historique dans la wilaya d’Oran est, depuis une quinzaine d’années, au centre des intérêts des pouvoirs publics et de la société civile.

Près d’une vingtaine de sites et monuments classés et non classés sont concernés par les différentes opérations de réhabilitation ou de restauration, prises en charge, soit par des programmes sectoriels ou des budgets spéciaux. Alors que certaines de ces opérations engagées ont pu aboutir, d’autres sont à ce jour frappées par la décision du gel à cause de la crise financière ayant imposé des mesures d’austérité touchant l’ensemble des secteurs. Néanmoins et eu égard au grand rendez-vous des jeux méditerranéens 2021 dont Oran est la ville hôte et grâce à des conventions conclues avec des partenaires économiques de notre pays dont la Turquie, un nombre de projets en souffrance depuis des années viennent d’être relancés. En effet, le wali d’Oran, M. Cherifi Mouloud, a ordonné le la relance, dans les plus brefs délais, du projet de réfection, mise à niveau et restauration des arènes d’Oran, un monument historique d’une grande valeur architecturale et historique mais non classé. Selon une source autorisée de la direction de la culture, l’application de cet ordre nécessitera obligatoirement le lancement des procédures du choix d’une nouvelle entreprise pour assurer les travaux de confortement des gradins, la partie la plus importante du projet.

Car il faut savoir que le maître d’ouvrage de ce dernier, qui est la DAL (direction d’administration locale), a résilié le contrat avec la première entreprise chargée de la réalisation des travaux de confortement des gradins. Et pour cause, explique notre source, cette même entreprise a refusé de réaliser l’étanchéité des gradins.

Les arènes d’Oran, qui sont un bien communal, constitue une magnifique bâtisse de forme circulaire de plus de 200 m de diamètre, haute d’une douzaine de mètres environ tout en pierres, construite au début du XXe siècle et rehaussée par des gradins en béton, et ce, vers les années 50. Les arènes sont un joyau unique en son genre sur tout le continent portées sur la liste du patrimoine de la nation dans le cadre du Schéma directeur des zones archéologiques et historiques, mais elles ne sont pas pour autant classées.



Lancement des travaux de la mosquée du Pacha en juin prochain



Aussi et dans le cadre de la coopération algéro-turque dans le domaine de la culture, les travaux de la mosquée du Pacha devront être lancés en juin prochain, et ce après une année de l’accord accordé officiellement par le gouvernement algérien à la proposition du groupe Tosyali-Algérie de prendre en charge la restauration de deux monuments historiques à Oran remontant à l’époque ottomane. Cette annonce a été faite par la wali d’Oran, M. Mouloud Chérifi, en marge d’une visite d’inspection au cours de laquelle il s’est enquis de l’état d’un nombre de monuments historiques faisant objet, soit d’opération ou projet de restauration ou d’intégration au circuit touristique. Parmi lesquels, les donjons rouges, la porte de la citadelle, l’église St-Louis, le palais du bey et la mosquée du Pacha. Concernant le palais du bey, l’on croit savoir que les études sont toujours en cours, contrairement au projet de la mosquée du Pacha où les choses semblent avoir bien avancé avec le lancement effectif des travaux en juin prochain.

Quant à la basilique de notre dame de Santa Cruz, le projet de sa restauration touche à sa fin ou presque. Les travaux de reprise de la tour de la statue de la vierge et des extérieurs de la chapelle ont été finalisés depuis quelques mois déjà. Plusieurs parties sont engagées dans ce projet, entre autres les services de la wilaya, l’ambassade de France, mais c’est à la demande du wali d’Oran que l’association diocésaine d’Algérie (ADA) de droit algérien a conduit cette opération. L’association Arenda, de droit français, a apporté son concours dans l’assistance technique. Le coût de cette opération a été évalué aux alentours de 600 millions de DA, soit environ 6 millions d’euros.



Plan Permanent de Sauvegarde et de Mise en Valeur



La chapelle de Notre Dame de Santa Cruz, communément appelée «Eglise de la Sainte Vierge», a été construite en 1850, après la terrible épidémie de choléra qui a sévi à Oran en 1849. Concernant les projets gelés ou en souffrance pour différentes raisons, il faut savoir qu’ en application de la directive de l’ex-Premier ministre Abdelmalek Sellal, datant d’août 2015, ordonnant «le gel des projets dont l’étude n’a pas été entamée», le lancement de certains chantiers a été reporté. Toutefois, l’on croit savoir que les deux projets inscrits au

«Plan de Protection et de Mise en Valeur des Sites Archéologiques» (PPMVSA), lancé en 2014, avancent à un bon rythme.

Le premier concerne le site romain Portus Magnus, dans la daïra de Bethioua, et dont les deux premières phases ont été chevées et approuvées, tandis que la troisième est en cours, a indiqué une source locale.

Le Portus Magnus est le plus important des sites archéologiques dans la daïra de Bethioua, située à 40 km à l’est du chef-lieu de wilaya d’Oran, et qui, malheureusement, a été abandonné, pendant de longues années, aux aléas du temps et à la déprédation humaine. Cette cité antique romaine, édifiée entre le IIe et le IIIe siècle sur des contreforts et des falaises abruptes, est classée patrimoine archéologique national.

Quant au deuxième projet inscrit au (PPMVSA), il est à sa première phase et il porte sur la revalorisation du site dit «Abri Alain» une grotte située dans le vieux quartier d’Eckmühl, classé patrimoine national en date du 23 janvier 1968. Son histoire remonte à la préhistoire, près de 12 siècles avant J-C.

Il a été découvert en 1892 par des archéologues français, selon des documents de recherches. L’autre programme lancé par les services de la direction de la culture s’intitule «Plan Permanent de Sauvegarde et de Mise en Valeur du Secteurs Sauvegardé» (PPSMVSS) pour le vieux quartier Sidi El Houari. En 2011, les autorités locales avaient introduit officiellement une demande de classement de ce quartier en secteur sauvegardé. Une demande approuvée officiellement en janvier 2015, ce qui a permis le lancement du (PPSMVSS) Sidi El Houari.

Amel Saher