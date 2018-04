Solidarité : Lancement d’une caravane médicale en ORL à Tébessa

Une caravane médicale composée de praticiens spécialistes en oto-rhino-laryngologie (ORL) a été lancée, vendredi dernier, dans la wilaya de Tébessa depuis l’établissement public hospitalier (EPH) Alia-Saleh.

Destinée aux habitants du chef lieu de wilaya et des régions de Bir El Ater et Chréa, cette caravane est encadrée par un staff médical et paramédical composé de 25 membres venus de plusieurs wilayas, entre autres, Béchar, El-Bayedh et Ain Defla, ont indiqué les services de la direction locale de la santé.

La même source a détaillé que cette caravane de trois jours, lancée en coordination avec l'association "Amis des malades" de la wilaya d'El-Bayedh, dispensera des consultations et prodiguera les soins nécessaires soulignant que pas moins de 200 interventions chirurgicales sont programmées au cours de cette caravane, au profit de patients souffrant de maladies ou de diverses malformations.

Les services de la santé ont, par ailleurs, noté que toutes les conditions matérielles et humaines ont été mobilisées pour assurer le bon déroulement de ce rendez-vous médical, précisant que des ateliers de formations seront organisés en marge de cette caravane, dans le but d’améliorer les connaissances du personnel médical de la wilaya s’agissant des dernières techniques utilisées dans le domaine de la santé et la prise en charge des malades.