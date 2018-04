Allier gastronomie française et savoir-faire algérien : Des chefs étoilés français à l’hôtel El-Aurassi

Faire connaître toute la diversité et la richesse du patrimoine culinaire, allier originalité et authenticité, multiplier les saveurs aux senteurs de l’Algérie avec une touche, un savoir-faire et une finesse à la française. Tel est l’objectif de l’initiative de Hakim Gaouaoui, propriétaire d'un groupe d'établissements de restauration dans la région parisienne, soutenu par le PDG du Groupe Hôtellerie Tourisme Thermalisme, HTT, Lazhar Bounafaâ et le PDG de la chaîne El-Aurassi, Abdelkader Lamri et parrainée par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat.

Accompagné du chef cuisinier aux trois étoiles du Guide Michelin, Philippe Legendre, et du cuisinier et animateur très populaire en France Norbert Tarayre, le «commis d’office», comme les gens aiment à le surnommer, M. Gaouaoui a déclaré lors d’une conférence de presse organisée jeudi, à l’hôtel El-Aurassi, que «l’amour que je porte à mon pays n’est pas le seul moteur. L’Algérie a la volonté de développer ses atouts afin d’être un acteur majeur de la gastronomie méditerranéenne.»

Le responsable a expliqué que «cette initiative permettra d’évaluer quelles sont les possibilités et voir comment on peut ouvrir un, voir deux ou trois restaurants en Algérie.» M. Gaouaoui a indiqué que «cette expérience sera probablement renouvelée avec d’autres chefs italiens, mexicains et japonais.»

De son côté, M. Tarayre dira «on est là juste pour transmettre une technique plus professionnelle, plus passionnée afin de donner aux chefs algériens le plus, la petite touche, pour que la gastronomie algérienne devienne un fleuron de la cuisine internationale.»

Le chef Norbert a précisé que «le but est que ces chefs restent Algériens dans leur façon de cuisiner, tout en gardant ce très beau côté de l’Algérie ; ce qu’on veut leur donner, c’est la maîtrise de la cuisson, celle de pouvoir bien choisir leur ingrédients et de bons produits, et de maîtriser l’art de dresser d’une manière artistique et originale», a-t-il dit avant d’ajouter : «je pense que l’Algérie peut devenir une destination gastronomique régionale car elle a terroir inestimable. On est là pour transmettre aux jeunes comme on le fait en France dans nos restaurants.»

M. Legendre a quant à lui, souligné qu’«il s’agit d’accompagner des chefs algériens à pratiquer leur métier avec plus de précision.»

Pour sa part, le PDG de la chaîne El-Aurassi, Abdelkader Lamri a déclaré que «la présence des chefs, n’est pas seulement symbolique mais c’est également un signe d’encouragement à nos chefs qui sont déjà partis en France pour une formation dans les restaurants de M. Gaouaoui.» Un dîner pour 150 personnes a été organisé jeudi dernier à El-Aurassi par les quatre chefs cuisiniers et cinq maîtres d'hôtel de l’hôtel El Aurassi. Des maîtres d’hôtels fraîchement revenus de France après avoir passé un séjour de formation dans la cuisine du «Bistro d'Altitude», un restaurant chic de Hakim Gaouaoui très bien situé à Suresnes, une commune française du département des Hauts-de-Seine en région Ile-de-France.

Un menu a été spécialement concocté en cette occasion, alliant la culture gastronomique algérienne et française avec l'encadrement des chefs cuisiniers Philippe Legendre et Norbert Tarayre.

Wassila Benhamed