Protection de l’Environnement : Quand les associations s’impliquent

La société civile s’investit, à fond, dans le domaine de l’environnement et l’amélioration du cadre de vie. L’ère de «el baylek» ou tout simplement l’autre, pour donner un peu de fraîcheur aux quartiers est bien révolue. La question de la protection de l’environnement est même devenue de nos jours, le cheval de bataille de nombreuses associations et comités de quartiers qui ne ménagent aucun effort pour «sauver» des cités très souvent, victimes d’une démission flagrante des uns et d’un manque de civisme, des autres lorsqu’il s’agit de veiller tout simplement à la qualité de son environnement. En effet, des associations qui n’ont pas forcément un cachet écolo, mettent aujourd’hui, la main à la pâte, pour changer le visage des quartiers populaires et populeux. Un seul leitmotiv est brandi, par tous ces jeunes venus de partout, pour une aussi bonne et noble cause que la grande «toilette» de la cité. A vrai dire, les campagnes de nettoiement officieuses font partie de nos mœurs à en juger par ces opérations de volontariat, organisées, ici et là, pour redonner aux quartiers leur image d’antan et surtout effacer les traces d’une dégradation visible malheureusement à l’œil nu. La dernière campagne organisée, il y a deux jours, par une vingtaine de mouvements associatifs et à laquelle a assisté la ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, confirme, on ne peut mieux, la prise de conscience de la société civile quant au problème de la préservation de l’environnement et du cadre de vie de manière générale.

Cette dernière, en effet, affiche son adhésion à la cause environnementale pour dire haut et fort que la propreté dans les quartiers ou encore la préservation des espaces verts, n’est pas seulement l’affaire de Netcom, d’Extranet et des collectivités locales, c’est aussi, un souci que devrait partager le citoyen, appelé à ne pas se contenter du rôle de spectateur, dans des dossiers aussi pertinents que le cadre de vie, pour la simple et unique raison que le bien-être et la santé font bon ménage.

Aujourd’hui, des villes et des cités propres devraient tenter chacun de nous et nous pousser surtout à adopter des reflexes, certes, élémentaires mais certainement salutaires, d’autant plus que la santé est indissociable de la qualité du cadre de vie.

Samia D.