A partir de la rentrée scolaire 2017-2018 : Une Association des parents d’élèves pour chaque école

Les parents et l'école visent le même objectif… il s’agit de la réussite de la scolarité de l’enfant. C’est pour cette raison qu’il est important d'installer un véritable lien entre les familles et l'établissement scolaire, et de construire ensemble une relation de confiance

Dans chaque école, collège et lycée, des associations de parents d’élèves sont élues afin d’aider les parents à être mieux informés, à s'exprimer et à participer à la vie éducative.

«Aucun établissement scolaire n’ouvrira ses portes pour la rentrée prochaine qu’en présence d’un représentant des parents d’élèves (association des parents d’élèves)».

C’est en tout cas l’ambition du ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales qui a fait part d'un projet d’une instruction interministérielle impliquant son département et celui de l'Education nationale relative à «l’accompagnement de chaque établissement scolaire par une association des parents d’élèves». Des consultations sont déjà en cours entre les deux départements relatives à l’accompagnement de chaque établissement scolaire par une association des parents d’élèves. L’initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat non pas seulement entre les institutions de l’Etat et les établissements publics, mais aussi entre tous les secteurs, car pour «qu’il y ait une dynamique participative, il faut une société civile structurée dans un cadre associatif qui porte cette dynamique vers une solidarité qui englobe tous les secteurs», dira le ministre de l’Intérieur. Rappelons que dans les articles 25 et 26 de la loi d'orientation sur l'éducation nationale, il est notamment souligné le rôle des parents d'élèves en leur qualité de membres de la communauté éducative qui doivent participer directement à la vie scolaire en entretenant des rapports constants avec les enseignants, les éducateurs, les chefs d'établissements et en contribuant à l'amélioration de l'accueil et des conditions de scolarité de leurs enfants. Ils participent indirectement par le biais de leurs représentants aux différents conseils régissant la vie scolaire institués à cet effet. Les associations de parents d'élèves peuvent faire des propositions au ministre chargé de l'Education nationale et aux directions de l'Education au niveau des wilayas. Juste que dans la réalité on est bien loin de tout cela. Déjà ce n’est pas dans tous les établissements scolaires qu’il y a une association de parents d'élèves, et celles qui existent sont des associations fantômes pour la plupart d'entre elles. « J’aimerais savoir est ce que réellement les associations de parents d’élèves existent et sont opérationnelles au niveau des établissements scolaires !!! J’ai trois enfants scolarisés et je n'ai jamais reçu une invitation pour une quelconque réunion ou assemblée générale ou même une invitation pour une constitution d'une association!!! Alors que dans mon souvenir d’enfant scolarisé, chaque rentrée s'accompagnait d'une convocation pour les parents; et les associations étaient très actives !!! Qu’en est-il aujourd'hui où il est plus que nécessaire que les parents s’organisent et œuvrent ensemble !!!! », dira Mme Rabhi qui ne demande qu’a être active dans une association de parents d’élèves qui participe à la vie de l'établissement scolaire en représentant les parents d'élèves auprès de l'administration scolaire et qui demeure la «porte-parole» des parents d'élèves et qui a pour objet la défense des intérêts moraux et matériels de tous les parents et de veiller au bien-être des enfants. Ce genre d’association, faut-il le rappeler, sert à faciliter les relations entre l'école et les familles et à soutenir les parents d'élèves en cas de difficulté.

Farida Larbi