Prix des fruits et légumes à l’approche du mois de ramadhan : Légère hausse

Les prix des fruits et légumes, ont connu, ces deux dernières semaines, une légère hausse. Même s’ils sont plus ou moins abordables, il n’en reste pas moins vrai, que comme les années précédentes l'approche du Ramadhan leur donnent une tendance haussière. C’est ce que nous avons constaté hier matin, lors d’une virée, dans les allées de certains marchés de la capitale notamment celui de Meissonnier, c’est la foule des grands jours comme d’habitude. «C’est inexplicable ! Les courgettes sont à 100 DA le kilo, alors que celle-ci ne dépassaient pas les 50 DA le kg la semaine passée», s’étonne une ménagère. Un constat partagé par d’autres citoyens qui viennent s’approvisionner en produits frais. Cette hausse qui a touché presque tous les produits de large consommation a commencé en début semaine ! La tomate est à 100 DA le kilo, alors qu’elle était la semaine dernière à 70 DA le kg. Cette hausse de la mercuriale pose un problème surtout pour les familles à faibles revenus. En effet, sur les étales nous avons constaté de visu, que la pomme de terre a atteint les 60 DA, le prix de l’oignon oscille entre 50 et 60 DA, tandis que la carotte tourne autour de 70 DA. Le prix de la laitue culmine à pas moins de 120 DA. Et le prix de l’haricot vert entre 240 et 260 DA. Quant aux prix du piment et du poivron, il sont à 150 DA. Même chose pour les fruits qui n’ont apparemment pas échappé à cette légère hausse. Le prix de la fraise est à 200 DA, la banane, selon la qualité, est affichée entre 280 et 350 DA. L’orange a atteint les 220 DA le kilogramme. Par ailleurs, les prix des viandes fraîches (blanches et rouge), sont restés stables, pratiquement les mêmes depuis plusieurs semaine. Ce qui a par contre connu une hausse importante, c’est la sardine à 700 DA le kilogramme. S’agissant, le prix des œufs à 12 DA l’unité, les commerçants imputent cette hausse à un légère baisse de l’offre et une hausse de la demande. C’est connu, ce phénomène de la hausse des prix de certains produits est récurrent, notamment à l’approche de chaque fête religieuse, bien que cette année le mois du jeûne coïncidera avec la récolte de beaucoup de produits de saison.

M. A. Z.