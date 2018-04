Plan stratégique de développement de la CAAR : Offrir une meilleure qualité de service

Dans le cadre de la stratégie de développement de son réseau de distribution, la Compagnie Algérienne d’Assurance et de Réassurance (CCAR), a organisé, jeudi dernier, à l’hôtel El-Aurassi un séminaire national regroupant les Agents généraux répartis sur l’ensemble du territoire. «Cette rencontre a pour but principal d’évaluer les performance de ce réseau et trouver les moyens de redynamiser et d’améliorer le fonctionnement et l’organisation de ces agences. Tout cela dans le sens, d’une meilleure productivité et rentabilité», a déclaré le président-directeur général de la CAAR, M. Brahim Djamel Kassali. En effet, le responsable de la doyenne des compagnies d’assurances en Algérie a indiqué que cette rencontre a donné l’opportunité d’arrêter une feuille de route, à même, d’assurer la croissance de l’activité des agents généraux et surtout de renforcer la représentativité de la CAAR en tenant compte du potentiel offert et des points forts de ce réseau de distribution. Cependant le PDG a souligné que certaines difficultés ont été constatées, surtout en matière de diversification du portefeuille de ces agences «le bilan annuel démontre que l’essentiel du portefeuille de la CAAR se concentre sur la branche automobile et cela crée des difficultés dans la gestion de la compagnie», a-t-il signalé, précisant qu’en 2017, la CAAR a tout de même pu réaliser un important chiffre d’affaires, dépassant les 15,2 milliards DA. Loin de vouloir s’arrêter là, le responsable a dans ce sens plaidé pour une diversification plus importante de l’activité des agences générales dans différentes branches, citant comme exemple, les risques simples, tels que l’assurance des personnes pour offrir une meilleure qualité de service. Pour réussir le plan stratégique de développement 2017-2021, et faire progresser le chiffre d’affaires, M. Kassali a fait savoir que l’entreprise a procédé à l’innovation des produits et services, ceci sans oublier, l’axe relatif à la modernisation, rappelant que «la CAAR est passée à l'ère du numérique et du e-paiement». Il a évoqué le lancement de la vente à distance à travers la carte interbancaire (CIB) pour les multirisques habitations, en attendant son élargissement pour les risques relatifs aux catastrophes naturelles. «L’entreprise prévoit comme axe principal de développement futur, la modernisation du réseau comme élément clef qui permet de consolider sa dynamique commerciale dans un marché caractérisé par une concurrence très accrue», a également affirmé M. Kassali, tout en révélant qu’un taux de croissance moyenne de 6% est visé dans le cadre de ce plan. Poursuivant ses propos, le PDG a fait remarquer que la CAAR détient actuellement 14% de parts du marché algérien «grâce à toutes les prestations qu’offre la compagnie nous escomptons, d’ici 2021, atteindre les 17% de part de marché», a-t-il indiqué. Par ailleurs, M. Kassali a révélé que dans le cadre de la stratégie de la compagnie pour élargir son réseau commercial et afin d’être toujours plus proche de ses clients, la compagnie algérienne compte ouvrir pas moins de 30 nouvelles agences dans les trois années à venir. «Ces dernières viendront s’ajouter au 145 agences que compte notre compagnie, un peu partout à travers le territoire national», a-t-il expliqué.

En ce qui concerne la rencontre, les principales thématiques traitées ont porté essentiellement sur une analyse quantitative et qualitative de la contribution de ce réseau de distribution dans la formation des différents agrégats de l’entreprise. Elle a vu la participation des cadres supérieurs de la compagnie, qui ont contribué à enrichir le débat en mettant l’accent sur les aspects de gestion et de développement en matière de performance et de rentabilité. Les cadres de la compagnie ont pour leur part affirmé que ce séminaire a permis d’arrêter une démarche et un plan de développement capable de prévoir des actions à engager sur les court, moyen et long termes.

Sarah A. Benali Cherif