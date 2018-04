Mohamed Dib, directeur général de GEMA : « Il faut aller vers des plateformes logistiques à l’export »

La facilitation de l’acte d’exporter n’est pas seulement tributaire d’une législation adaptée mais dépend aussi d’une logistique bien outillée et suffisamment organisée. Pour le cas de l’Algérie qui envisage de mettre en place une stratégie à l’export, un fret maritime performant constitue un défi majeur.

Une entreprise qui recommande également l’existence d’une synergie entre les différents intervenants dans la chaîne, à savoir les banques, les transporteurs, les consignataires, les transitaires, mais aussi, les opérateurs économiques. Il s’agira également d’assurer la disponibilité de plateformes destinées à gérer et réguler tout ce processus complexe, qui aujourd’hui n’est pas maîtrisé, en faveur des armateurs étrangers. Des pré-requis soulignés par le directeur général de GEMA, la Société Générale Maritime. M. Mohamed Dib, qui s’exprimait récemment sur les ondes de la radio nationale, Chaîne I, a expliqué, que le commerce extérieur exige des moyens adéquats pour accompagner, dans les meilleures conditions, l’opérateur économique, qu’il soit importateur ou exportateur. Or, actuellement, la logistique de fret ne répond pas aux conditions requises, tant au plan quantitatif que qualitatif, admet M. Mohamed Dib. Et si l’Etat a pris la décision d’aller vers une stratégie d’exportation, c’est justement pour prendre en charge l’ensemble des contraintes rencontrées par les exportateurs, notamment au plan de la logistique, a-t-il souligné. Un groupe de travail mis en place au niveau du ministère des Transports œuvre à mettre en place un plan d’action dans le cadre de cette stratégie, dira encore le premier responsable de GEMA. M. Mohamed Dib a mis en avant, à ce propos, les contraintes bureaucratiques liées aux procédures bancaires, notamment en ce qui concerne la documentation des changes dont le parcours peut prendre jusqu’à 20 jours, la non-maîtrise de la chaîne des procédures par les opérateurs importateurs d’où le cumul des surestaries qui se chiffrent entre 2 et 3 millions de dinars lorsque le séjour à quai des conteneurs dépasse les 20 jours, en plus des charges induites par le séjour au niveau du port sec qui vont jusqu’à 30% du coût global de la marchandise, la norme mondiale étant de 6 à 7%. «On n’a pas encore une culture des règles logistiques», a-t-il déploré. Dans le même contexte, il dira la nécessité d’aller vers des plateformes logistiques pour réduire les surcoûts. Des espaces qui regroupent l’ensemble des prestations liées aux services logistiques, et où interviennent plusieurs acteurs. Le directeur général de GEMA a fait part d’un projet de plateforme logistique au niveau du port de Djendjen. Le projet, qui animera le marché du travail local, est censé ouvrir des perspectives à l’export pour les produits agricoles du Sud sera réalisé avec d’autres partenaires notamment Logitrans, et Cnan Group. Des axes retenus dans le plan d’action du gouvernement en matière de renforcement de l’assistance maritime et logistique. Des efforts qui devront conduire à une augmentation des parts de marché au profit des compagnies maritimes nationales, entre autres le groupe CNAN qui a bénéficié d’un plan pour de nouvelles acquisitions en navires. Il s’agira également de consolider l’investissement dans les infrastructures portuaires pour répondre à la demande des exportateurs.

D. Akila