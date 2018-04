Foncier industriel non exploité : Le gouvernement à pied d’œuvre

La question du foncier industriel refait surface. Le gouvernement, à travers une série de mesures, dont certaines sont contenues dant la loi de finances pour 2018, compte régler définitivement le problème. Dans une toute récente déclaration, le ministre de l’Industrie et des Mines relève la «récupération du foncier non exploité».

Parmi les mesures incitatives pour l’exploitation de ce foncier, le gouvernement fixe comme objectif pour l’année 2018, de taxer ce foncier non exploité à hauteur de 5% de sa valeur vénale. Cette pénalité n'exempte pas le bénéficiaire du terrain d'éventuelles poursuites judiciaires pour la résiliation de la transaction. Une récente étude réalisée par les ministères de l'Intérieur et de l'Industrie affirme que «11.600 hectares de réserves foncières destinées à l'investissement en situation de non-exploitation, dont 13.977 parcelles couvrant une superficie de 5.530 ha non attribuées, se composant de 2.773 ha au niveau des zones industrielles et de 2.757 ha au niveau des zones d'activités». La même évaluation fait également état de l'existence de «15.140 parcelles destinées à l'investissement, attribuées mais non exploitées, couvrant une superficie de 6.132 ha répartis entre 3.183 ha de zones industrielles et 2.949 ha de zones d'activités». Quant aux terrains fonciers industriels attribués par voie de concession, leur non-exploitation expose le concessionnaire à une «procédure de déchéance en vertu de l'ordonnance 04-08 du 1er septembre 2008 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets d'investissement», a précisé le ministre. Selon une étude réalisée par l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref), plus de 21.000 dossiers relatifs au foncier ont été traités depuis 2016, auprès des services compétents des wilayas alors que seulement 31% des dossiers traités ont été acceptés. En mars dernier une commission interministérielle a fixé les conditions d'octroi du foncier destiné à l'investissement en attendant l'élaboration d'un décret exécutif à cet effet. Des normes objectives destinées notamment à préciser et unifier les conditions et modalités d'examen des demandes de foncier destiné à l'investissement, ont été mises en place. S’agissant de la mise à disposition du foncier industriel, le ministre avait précisé que les autorités publiques ont adopté un programme national pour les zones industrielles et dont l'élaboration a été assurée par l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (ANIREF), ajoutant que les walis ont été chargés de réaliser le reste du programme conformément à la décision du Conseil national de l'investissement (CNI) du 15 octobre 2017. A ce sujet, il y a lieu de préciser qu’un nombre important de zones d'activités industrielles est actuellement en cours de réalisation sous la tutelle du ministère de l'Intérieur et de l'aménagement du territoire.

Fouad Irnatene