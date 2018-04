Conférence des élus locaux du RND à Sétif : Soutien indéfectible au président Bouteflika

A l’issue de la conférence des journées de formation des élus locaux, qui s’est tenue hier à la maison de la culture Houari-Boumedienne, M. Bouzeriba Abdelmadjid, membre du bureau national du RND, qui a transmis les salutations de Ahmed Ouyahia, secrétaire général du parti, aux nombreux participants à cette conférence, a procédé d’abord à une rétrospective à travers laquelle il a mis l’accent sur le parcours de ce parti né voilà 21 ans et n’a jamais cessé d’œuvrer pour une cause qui est celle de l’Algérie et la préservation de la République. En s’adressant aux 256 élus locaux présents dans cette salle, le représentant du secrétaire général du parti mettra également à profit cette rencontre pour dire les sacrifices qui ont été consentis dans la lutte contre le terrorisme durant la décennie noire et qui sont autant de réalités qui constituent, soulignera- t-il, « la mémoire de ce parti qui s’impose sur le terrain et contribue efficacement à la mise en œuvre des réformes initiées par le Président Abdelaziz Bouteflika».Sous les ovations de la salle, l’intervenant réitérera le soutien indéfectible du RND au Président de la République et soulignera l’attachement de cette formation politique aux valeurs et aux constantes de la nation, appelant de ce fait tous les élus et militants à relever le défi qui s’impose dans la préservation et la valorisation de tous les acquis de l’Algérie en marche et faire barrage à toutes les voix qui tendent à toucher à la stabilité du pays. Comme il mettra en exergue tous ces acquis de la paix et de la réconciliation nationale qui sont aujourd’hui à la base du développement que connaît le pays. Bouzeriba Abdelmadjid consacrera une large place au parcours du parti et l’œuvre menée pour sa consolidation au titre de la dynamique qu’il connaît à tous les niveaux, avant de dire l’importance que revêt le Guide de l’élu 2017-2022, outil de travail indispensable, et mettre particulièrement l’accent sur l’écoute et la proximité que doivent entretenir constamment les élus locaux avec le citoyen. Une conférence sur la gestion des communes s’ensuivra.

F. Zoghbi