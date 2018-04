FLN : Concretiser la feuille de route du Chef de l’Etat

La coordination estudiantine «Jil Bouteflika» est née. En effet, les travaux de la rencontre, organisée hier au siège du parti du Front de libération nationale (FLN) et regroupant différentes organisations estudiantines, ont été couronnés par l’annonce de la naissance de cette coordination, désormais baptisée «Jil Bouteflika» (Génération Bouteflika, NDLR).

Lors de cette réunion, le Secrétaire général du FLN, M. Djamel Ould Abbas, a souligné aux étudiants, venus nombreux assister à cette rencontre, «toute l’importance de s’unir pour protéger le pays et de préserver les précieux acquis», citant en particulier l’unité du peuple, l’unité territoriale et la paix et la stabilité nationale.

Actuellement composée de six organisations estudiantines — Union nationale des étudiants algériens (UNEA), Alliance pour le renouveau estudiantin national (AREN), Organisation nationale des étudiants algériens (ONEA), Ligue nationale des étudiants algériens (LNEA), Organisation nationale pour la solidarité estudiantine (ONSE), Syndicat national des étudiants (SNE)—, la coordination «Jil Bouteflika» est appelée à s’élargir pour regrouper davantage d’organisations estudiantines mais aussi d’adhérents. La rencontre a d’ailleurs été mise à profit par le SG du FLN et par les étudiants pour lancer un appel afin que le reste des organisations estudiantines puissent, elles également, rejoindre les rangs de la coordination qui a pour slogan «Paix, sécurité, stabilité et prospérité». «Les portes restent ouvertes aux autres organisations estudiantines des différentes sensibilités politiques pour apporter leur contribution dans l’édification du pays et ce, dans le cadre de la mise en application de la feuille de route tracée par le Président de la République, pour l’horizon 2020-2030 », a notamment affirmé M. Djamel Ould Abbas. Il faut dire que dans son allocution d’ouverture, le SG du FLN s’est longuement exprimé à propos de la situation actuelle du pays ainsi que des perspectives attendues, avec un grand zoom qui a été fait sur les acquis de l’Université algérienne depuis 1999 à nos jours. Parmi ces acquis, le SG du FLN citera, entre autres, «les inscriptions et le transport assurés à titre gratuit» faisant remarquer dans ce sillage qu’ «à l’étranger, les inscriptions universitaires coûtent relativement cher. Le repas offert aux étudiants pour le prix symbolique de 1,20 DA figure également parmi les avantages dont bénéficient nos universitaires», rappelle M. Ould Abbas. Poursuivant ses propos, il indiquera que le nombre d’infrastructures universitaires est passé actuellement à 107, entre universités et centres universitaires, soit le double de ce qu’il y avait à la fin des années 90. A retenir, aussi, le nombre d’étudiants qui est passé, durant cette même période, de 480.000 à plus de 1.750.000 actuellement.

Côté infrastructures et équipements universitaires, l’Etat n’a pas lésiné sur les moyens pour offrir le meilleur aux cadres actuels et ceux de demain. C’est dire tous les efforts colossaux engagés dans le domaine du savoir, d’un impact certain, assurément, pour le développement du pays, résolument porté sur la voie de la modernité. Pour sa part, M. Tahar Hadjar, membre du bureau politique du parti, a salué l’avènement de cette coordination, affirmant qu’elle arrive au moment opportun, du fait, explique-t-il, que «la communauté estudiantine représente toute la société, et sa responsabilité est très grande dans la préservation des acquis réalisés dans tous les secteurs, celui de l’enseignement supérieur, notamment». Remarque importante, à noter, les signataires de la plateforme s’engagent à faire de cet espace national, ouvert à toutes les jeunes compétences du pays, le cadre idoine de «dialogue, de communication, de concertation et de rencontres intellectuelles traitant de différentes questions d’intérêt national». Il est question aussi de «soutenir les contributions des étudiants au service de la société», relève le communiqué de clôture des travaux. Les étudiants présents, qui mettent en avant que cette initiative vient ainsi valoriser, vivement, tout ce qui a été entrepris et concrétisé durant ces deux dernières décennies et le fructifier au profit du citoyen, se sont engagés, sur place, à poursuivre le processus des réalisations et des acquis. Dans le communiqué sanctionnant les travaux de cette réunion, l’ensemble des étudiants dans les différentes universités algériennes sont conviés à «adhérer à cette démarche ouverte à toutes les organisations, à la différence de leurs sensibilités politiques et courants intellectuels, qui croient à la continuité du processus de réforme et de développement ».

