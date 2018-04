Association du don d’organes : 300 cartes attribuées depuis 2012

Pas moins de 300 cartes de donneurs d’organes à l’échelle nationale ont été distribuées depuis 2012 à ce jour par l’association algérienne du don d’organes, de tissus et de cellules pour la transplantation «Biloba» à ses adhérents au profit de malades, a révélé hier à l’APS sa présidente, Dr. Sihem Ayech. S’exprimant en marge du 7ème congrès international de néphrologie, organisé du 26 au 28 avril à Batna, Dr. Ayech a affirmé qu’à chaque fois que son association organise des journées «portes ouvertes» pour sensibiliser au sujet de l’importance du don d’organes, de cellules et de tissus, un grand nombre de personnes viennent s’informer sur la façon d’obtenir une carte de donneur ou pour adhérer à l’association, ce qui prouve, dit-elle, «l’intérêt que porte beaucoup de citoyens à cela». Spécialiste en néphrologie, Dr. Ayech a également fait savoir que «la carte de donneur n’a aucune valeur légale» et que son acquisition «traduit l’expression d’un désir de faire un don d’organe à un membre de la famille».

Elle a ajouté, par ailleurs, que son association a été créée en 2011 et obtenu son agrément en 2012, avant de devenir en avril 2017 une association nationale, dont la mission est de «sensibiliser au sujet de l’importance du don d’organes, de cellules et de tissus en vue de sauver les patients qui en ont un besoin urgent.»

Organisé à l’initiative du service de néphrologie du centre hospitalo-universitaire de Batna, le 7ème congrès international de néphrologie a été clôturé, aujourd’hui samedi, sous le slogan «Le mort au service du vivant», au cours duquel l’accent a été mis sur l’importance de la sensibilisation et l’incitation au don d’organes que ce soit d’un donneur vivant ou d’une personne en mort cérébrale ou morte d’un arrêt cardiaque.

Les interventions des participants, dont la plupart étaient à caractère purement scientifique, ont comporté également des actions de sensibilisation visant le grand public et les étudiants avec l’objectif d’encourager les dons d’organes aux patients, en particulier des personnes décédées au profit des vivants, et ce, en se référant à la religion et à la législation en la matière.

De son côté, Nadia Omar Khoudja, responsable de la communication de l’Agence nationale des greffes d’organes, a précisé, dans une déclaration à l’APS, que la liste nationale d’attente de greffes d’organes, de tissus et de cellules, sera prête «avant la fin de l’année 2018».