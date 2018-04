Lutte contre le cancer : La médecine nucléaire, une alternative

L’apport de la médecine nucléaire dans la prise en charge des personnes atteintes de cancer a été mis en avant, hier a Alger, lors d’une rencontre organisée par l’Association nationale de médecine nucléaire libérale (ANMNL). «Nous tenons, par l’organisation de cette rencontre, à faire part de notre disponibilité, pleine et entière, à nous associer à tous les débats, décisions, projections, concernant la prise en charge des malades cancéreux.» Le propos est du docteur Mohamed Bourouba, président de ladite association.

Premier résident de médecine nucléaire algérien dans les années 80, M. Bourouba a fait savoir que le développement de service nucléaire privé s’est considérablement accéléré ces dernières années d’où l’impératif de coopérer avec le secteur public pour optimiser la prise en charge «on affirme notre désir de complémentarité avec un seul but la promotion de la santé de l’Algérien», a-t-il dit. Voulant être plus explicite le spécialiste a souligné que la médecine nucléaire est un domaine spécialisé de la médecine dans lequel de faibles doses de substances radioactives sont utilisées à des fins de diagnostic et thérapeutique pour un grand nombre de pathologie. Il a fait savoir, dans ce sens, que la médecine nucléaire est une discipline de haute technicité nécessitant un équipement spécifique permettant l'étude du fonctionnement des organes à un échelon moléculaire «cette spécialité connaît actuellement un essor considérable par l'installation de plusieurs structure dotées d'équipements de pointe permettant l'imagerie nucléaire et ce dans les différentes villes du pays», a-t-il indiqué.

Il dira ,aussi, que ces structures font partie intégrante de la carte sanitaire et contribuent à la prise en charge des patients en particulier dans le domaine de la cancérologie en participant activement au programme de lutte contre le cancer initié par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

De son côté le Pr Mustapha Zitouni dira que la médecine nucléaire prend un volet important dans le plan anticancer (2015-2019), il explique dans ce sens que les problèmes de la médecine nucléaire ont été traités au niveau de trois axes «diagnostic, thérapeutique, et aussi au niveau de l’enseignement et recherche».

Or, M. Zitouni a reconnu qu’il existe une insuffisance dans les structures et équipement dédiés a cette spécialité, sans pour autant oublier le manque enregistré en matière d’expertise des personnes manipulant ces machines. «Pour atteindre une médecine nucléaire plus performante et mettre au diapason des technologies et des évolutions de la discipline il faut impérativement, régler ces problèmes», a-t-il insisté. Il a révélé, qu’un comité de pilotage du plan anti cancer a constitué 30 groupes d’experts pour chacun des thèmes dont un groupe de la radiothérapie qui va s’occupé de régler les problématiques que rencontre les médecins nucléaire sur le terrain. Il y a lieu de dire que l’Algérie compte seulement 127 médecins nucléaire dont plus de 23 dans le domaine libéral centres de médecine nucléaire, on comptabilise aussi 30 centres de médecine nucléaire en Algérie avec 12 au Centre du pays, 11 a l’Est, 7 a l’Ouest et aucun au Sud. L’OMS recommande un PET Scan (Tomographie par émission de Positrons) pour un million d’habitants et une Gamma caméra (caméras à scintillation) pour 400.000 habitants, pour se mettre à niveau il faut que l’Algérie se dote de 60 centres de médecine nucléaire pour les 42 millions d’habitants afin d’être au diapason comme ce qui se fait dans les pays développés.

Sarah A. Benali Cherif