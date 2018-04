Tout en préparant le ramadhan : investir dans les Wakfs

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa, a effectué hier une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Béjaïa, où il a présidé, au chef-lieu de la wilaya, à l’ouverture de la conférence nationale trimestrielle des cadres du secteur.

Accompagné du wali par intérim, Toufik Mezehoud, du vice-président de l’APW et des autorités de la wilaya, M. Aïssa a insisté sur l’objectif de cette rencontre qui s’inscrit dans les actions menées par son département ministériel et qui concerne la préparation du mois béni de Ramadhan sous tous ses aspects spirituels et religieux, à travers les leçons coraniques, les prières de Tarawih et les conférences qui seront disposées aux fidèles à travers toutes les mosquées des wilayas du pays. Le ministre mettra en garde tous ceux qui prêchent pour ternir l’image de l’islam et s’adonnent à des actes de déstabilisation du pays, tout en soulignant que le conseil scientifique du ministère sera chargé d’étudier tous les dossiers des volontaires, souhaitant dispenser des leçons à travers les mosquées pour éradiquer les opportunistes qui utilisent les mosquées à leurs fins personnelles.

Il dit, à cet effet, que toutes les autorisations octroyées pour animer les cours dans les mosquées sont annulées. Le ministre a souligné que cette action s’inscrit dans le cadre du message du Président de la République, adressé à l’occasion de la Journée du savoir «Youm El-Ilm», qui cite : «En effet, l'unité du peuple algérien sunnite est confrontée, aujourd'hui, à des idées, qui nous sont complètement étrangères et à d'effrayantes thèses religieuses qui ont été, dans un passé très proche, source de fitna et pourraient encore l'être si elles ne sont pas appréhendées avec clairvoyance.

Par ailleurs, notre pays demeure exposé à la déferlante civilisation occidentale sur le monde d'aujourd'hui. Une civilisation qui nous met devant un double défi, à savoir réussir l'acquisition du savoir et les moyens de développement économique et technique par nos générations montantes, et maintenir l'attachement de notre société, tout entière, à ses références spirituelles et civilisationnelles authentiques.»

Par ailleurs, M. Mohamed Aïssa a déclaré que son département ministériel aspire à établir un partenariat avec les hommes d'affaire de notre pays, pour créer des projets d'investissement dans le domaine des Wakfs, en vue de contribuer au développement économique du pays.

Car les wakfs sont un bien qui peut contribuer positivement à la création de richesse et d’emploi. Cela dit, les bienfaiteurs peuvent également apporter une contribution en optant pour les Wakfs, que les dons familiaux.

Les travaux de la conférence trimestrielle se sont poursuivis toute la journée sous la présidence du secrétaire général du ministère, alors que la délégation ministérielle s’est rendue dans les communes d’Aokas et de Kherrata, où le ministre a visité le projet de la mosquée du centre d’Aokas, avant d’inaugurer la mosquée Imam-Khaled et l’école coranique de la mosquée Abi-Baker-Seddik de Kherrata.

