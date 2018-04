L’UGTA et la célébration du 1er mai : Sauvegarder la souveraineté économique

L’Union générale des travailleurs algériens (UGTA) a annoncé hier qu’elle consacrera la célébration du 1er Mai, fête internationale du Travail, à travers tout le territoire national, au thème de «La souveraineté économique et la promotion de la production nationale».

«Conscients de cet enjeu, les travailleuses et les travailleurs sont mobilisés et solidaires pour porter la promotion de l’industrie national, moteur de la production nationale, facteur de création d’emplois et d’amélioration du pouvoir d’achat», assure la Centrale syndicale dans un communiqué, affirmant qu’elle demeure «fidèle aux valeurs républicaines et à celle du mouvement syndical».

La Direction nationale de l’UGTA a appelé, dans ce cadre, tous les travailleurs et travailleuses à «se mobiliser», pour «la sauvegarde de notre souveraineté économique chèrement acquise».