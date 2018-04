Salon des saveurs du terroir à Tizi Ouzou : L’exportation en point de mire

Pas moins de 255 artisans venus de 36 wilayas du pays prennent part à la première édition du Salon national des saveurs du terroir dédié aux différents produits artisanaux. Les exposants sont venus, notamment de Tamanrasset, Biskra, Boumerdès, Tindouf, Béjaïa, Alger, Tipasa et Tizi Ouzou. Tizi Ouzou est représentée par 35 producteurs de différentes variétés de l’huile d’olive, de figues, des olives, de miel, les fromages, les fruits et les légumes locaux, de la viande de lapin locale et le poisson d’élevage.

Plusieurs produits de terroirs y étaient proposés à la vente aux visiteurs qui commençaient à affluer dès les premières heures de l’ouverture de cette grande manifestation qui se veut être une occasion pour la promotion et la valorisation de ces produits de terroir, et aussi d’échange d’expériences entre les différents exposants venus de plusieurs wilayas. Dans une déclaration, en marge de la cérémonie d’ouverture de ce Salon, le wali Mohamed Bouderbali a mis l’accent sur l’importance d’une telle manifestation, dans la mesure où elle permet aux artisans de vulgariser et de vendre leurs produits, ce qui les encouragera à produire davantage et à améliorer la qualité de leurs produits. Il a également indiqué que le défi de la qualité se doit d’être impérativement relevé par les producteurs de ces produits, à l’effet de les placer dans les marchés internationaux. Mohamed Bouderbali a, par ailleurs, fait savoir que des efforts supplémentaires se doivent d’être fournis, pour l’amélioration aussi bien de la production que de la qualité de ce genre de produits qui sont très demandés, aussi bien au niveau du marché national qu’international.

Bel. Adrar