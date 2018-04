Développement local : Des sites industriels pour booster l’emploi

Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, M. Noureddine Bedoui, a appelé récemment les constructeurs automobiles installés en Algérie à «mettre l’accent sur une industrie mécanique authentique, dont le but est de créer de l’emploi pour les jeunes diplômés et chômeurs, tout en augmentant le taux d’intégration national».

Son appel obéit d’entrée à la logique d’instaurer une réelle dynamique de compétitivité chez les industriels investis dans l’assemblage automobile de passer aux étapes suivantes dans cette industrie, à savoir le processus du CKD et la production intégrale de l’automobile. Cette déclaration a été faite par le ministre de l’Intérieur, lundi dernier, en marge de la pose de la première pierre de l’usine Global Motors Industries. Une première en Algérie en termes de fabrication de camions et d’autobus.

L’usine, située dans la municipalité de Djerma, dans la wilaya de Batna, créera, dès son ouverture, plus de 4.000 postes d’emploi dans le secteur de la fabrication de camions et d’autobus. La seconde usine de Gloviz, constructeur de la marque KIA Al Djazair, filiale de l’entreprise Global Group Algérie, débutera l’assemblage des véhicules KIA à partir du mois de mai prochain. 2.000 emplois seront assurés, dès qu’elle sera opérationnelle, pour atteindre 5.000 employés durant la phase assemblage.

Le site industriel, d’une superficie de 50 hectares également, assemblera, pour la première fois en Algérie, des véhicules KIA, conformément aux standards internationaux, sans parler du taux de production qui contribuera sans nul doute à la baisse des prix des véhicules.

M. Bedoui a souligné, lors de la même cérémonie, que «la construction automobile locale est un grand pas pour le pays, surtout si nous prenons en compte les objectifs à moyen et long terme, ainsi que le nombre de postes que nous créerons à travers le territoire national». Le ministre s’est dit également «heureux de voir toutes ces opportunités d’emploi et d’accompagnement qu’offre le groupe aux jeunes diplômés, et ce dans le but de développer l’économie nationale, selon des normes internationales».

Global Group, faut-il le rappeler, assure le soutien de pas moins de 1.000 petites et moyennes entreprises (PME), créées dans le cadre du dispositif Ansej et Cnac, et ayant inverti le segment de la production des pièces de rechange en plastique, ainsi que d’autres équipements de véhicules (camions et autobus).

Avec ses deux filiales, Global Motors Industries et Gloviz, le Groupe veille à sur le rôle effectif de ces entreprises dans la hausse du taux d’intégration à plus de 50%, ce qui impliquera une baisse des prix des véhicules et camions, selon le pouvoir d’achat du citoyen algérien. Global Group Algérie, qui comptera plus de 9.000 collaborateurs dès l’entrée en service de ses deux filiales, a enregistré plusieurs accords de partenariat, dont celui signé avec l’université de Batna, ainsi qu’un autre accord avec la Direction de l’emploi, signé le 20 septembre 2017, dans lequel le Groupe s’engage à employer pas moins de 2.500 personnes. À cela s’ajoute la signature d’un accord de partenariat avec le ministère de la Jeunesse et des Sports, pour le soutien du convoi entrepreneurial des jeunes. Parmi les accords paraphés également, figurent ceux que Global Group a signés, un pour la création d’une «joint-venture», avec le partenaire coréen Hyundai Motors Company. Un accord 51/49, premier en son genre en Afrique et en Algérie, ainsi que la signature d’un accord entre Global Group et la direction de la formation et de l’enseignement professionnels de Batna, pour la formation de 1.000 jeunes employés de la région dans le secteur de l’industrie et montage véhicules, et ce en présence du ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Mohamed Mebarki.

Il y a eu aussi la signature d’un accord de partenariat dans le cadre des négociations avec l’entreprise coréenne GDH. Cette dernière accompagnera les petites entreprises dans la formation autour du tissage industriel local.

Force est de constater que ce genre de projets devrait permettre aux différentes régions du pays, notamment celles qui manquent de ressources, d’offrir des possibilités d’emploi à la main-d’œuvre locale et de créer des richesses qui leur permettront de se prendre en charge en toute autonomie.

Mohamed Mendaci