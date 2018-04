Sécurité et santé au travail : Prevention et sensibilisation

La directrice de la prévention des accidents de travail et des maladies professionnelles à la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS), Fatiha Tiar, a affirmé hier, que plus de 48.000 accidents de travail ont été déclarés auprès de la CNAS en 2017 dont 552 accidents mortels.

Mme Tiar qui s’exprimait en marge d’une rencontre organisée par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, à l’occasion de la journée mondiale de la Sécurité et de la santé au travail, a souligné que 4.436 accidents ont été enregistrés chez les jeunes de moins de 25 ans, dont 31 accidents mortels.

Pour réduire ce chiffre qui, somme toute, «est dans la moyenne annuelle internationale», Mme Tiar a précisé que la CNAS, a mené en 2017, plusieurs activités de prévention et de sensibilisation dans ce domaine. La Caisse a ainsi dispensé des formations dans le domaine de la prévention des risques professionnels à 24.252 stagiaires dans les centres de formation nationaux et initié d'autres programmes de formation au profit de 136 formateurs sur les équipement les plus utilisés dans la prévention et la santé au travail afin de les préparer au monde du travail. Le plus grand nombre d'accidents déclarés à la CNAS concernent le secteur du bâtiment et des travaux publics (25%), notamment dans le secteur privé. La même responsable a estimé que «les hommes sont les plus touchés par les accidents de travail». Mme Tiar a saisi l’occasion pour appeler le patronat et les dirigeants des petites et moyennes entreprises (PME) à prendre en compte le Code du travail algérien en matière de protection des employés et la prévention contre les accidents de travail, affirmant que la CNAS assurait l'accompagnement en vue d'éviter toute sorte d'accident. «Plus de 30 maladies professionnelles ont été recensées pour une meilleure prise en charge de cette catégorie», indique la même responsable qui a ajouté qu'une grande partie du patronat n'assurait pas le service de «médecine du travail» qui consiste en des contrats signés avec des médecins qui rendent des visites aux ateliers et aux autres structures de travail pour prévenir les accidents de travail. A la même occasion Mme Tiar a annoncé que la Caisse nationale d'assurance sociale lancera une campagne nationale à partir du 3 mai prochain, pour sensibiliser sur l'importance de l'équipement de protection individuelle dans l'environnement professionnel sous le slogan «Équipement de protection individuelle : une obligation et un droit du travailleur».

Pour sa part, le secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mohamed Khiat, a indiqué que le nombre d'accidents de travail a baissé d'environ 15% ces dernières années et que les services de l'inspection du travail ont effectué, au cours des trois dernières années, 690 000 visites de contrôle et d’inspection dans le domaine de la prévention des risques professionnels et des conditions de travail. M. Khiat a également souligné que la santé et la sécurité des travailleurs dans l'environnement professionnel «est l'une des priorités de tous les acteurs du monde du travail», notant les programmes et politiques décidés par les autorités publiques pour réduire les accidents de travail et promouvoir les conditions de travail au profit des travailleurs.

De son côté, M. Ahmed Guetiche, secrétaire général des relations de travail à l'Union générale des travailleurs algériens, a souligné l'importance de la médecine du travail qui «contribue activement» à la réduction des risques professionnels. Il a indiqué également que l'UGTA a récemment mis en place un groupe de travail, composé d’experts et des spécialistes dans le domaine de la médecine du travail, étudie une série de propositions sur la médecine serviront de «plate-forme de propositions» à soumettre au ministère du Travail dans le cadre du renforcement de ce domaine et de la réduction des risques auxquels sont confrontés les travailleurs.

