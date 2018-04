Fonds de revenu complémentaire de retraite de Sonatrach : Absorber le déficit

Bonne nouvelle pour les retraités du Groupe Sonatrach. Le Fonds de revenu complémentaire de retraite (RCR), déficitaire et objet de perturbations qui ont impacté sévèrement sa trésorerie depuis 2014 vient de faire l’objet d’une décision salvatrice entérinée par le Pdg de Sonatrach, Abdelmoumen Ould Kaddour de concert avec les représentants du Syndicat national de la compagnie. Les deux parties ont en effet convenu que les déficits cumulés seront supportés par Sonatrach à hauteur de 75 %, et 25 % par le Syndicat national sur fonds des œuvres sociales relatif à la pension complémentaire de retraite (PCR) consacrée exclusivement aux retraités de l’entreprise. «Cette mesure a été adoptée, non pas par simple obligation contractuelle, mais par engagement moral et responsabilité sociétale» a tenu à préciser la direction de la Communication et des Relations publiques dans un communiqué rendu public hier. Le document rappelle en outre l’approbation et toute l’adhésion dont à bénéficier cette mesure de la part de l’ensemble des délégués ayant pris part au congrès du renouvellement du Syndicat national de Sonatrach, le 23 février dernier à Oran. C’est surtout l’impact gagé de cette décision très courageuse que le service de communication de Sonatrach ont tenu à mettre en exergue dans leur communiqué rendu public hier. En ce sens, il est indiqué clairement que les nouvelles dispositions y afférentes permettrons «un retour régulier», soit une stabilité dans le paiement des revenus complémentaire de retraite (RCR) . Il est également mis en relief cette possibilité d’assurer la prise en charge des 9.000 dossiers en souffrance depuis 2015 et qui seront de ce fait définitivement solutionnés dès l’entrée en vigueur de la mesure évoquée plus haut. Idem pour ce qui est des paiements des dus antérieurs, soit les différents rappels et régularisation qui seront ainsi totalement satisfaits. L’autre impact ne manquant pas d’importance se rapporte à la pérennité du Fonds de Revenu complémentaire de retraite (RCR) désormais assuré l’horizon 2030. La pension complémentaire de retraités de Sonatrach a fait l’objet, d’un nouvel avenant annexé à la convention de 1998 qui a été signé rappelle t- on le 22 avril dernier par le Pdg de la compagnie, le Syndicat national et la Mutuelle de l’industrie du pétrole (MIP). Dans le communiqué diffusé hier par Sonatrach, il est par ailleurs, que le Fonds de revenu complémentaire de retraite était en bute à des difficultés depuis 2014 , année où il était incapable d’honorer ses engagements. «Face à la situation de cessation des paiements qui s’installait, une première solution a été apportée immédiatement, par une augmentation des cotisations des salariés et de la contribution de l’employeur», rappelle t-on. Devant la persistance du déficit, «une deuxième mesure a été mise en œuvre, en 2015, en consolidation de la première solution, et a consisté en la révision du taux généré par année de cotisation validée (de 1% à 0,625% par an) de la pension complémentaire de retraite» a t-on également expliqué. «Ces deux solutions, dictées par le principe de solidarité entre les différents acteurs (employés, employeur et retraités) n’ont pas permis d’assurer l’équilibre financier escompté», précise t-on dans le communiqué d’hier. L’on retiendra donc que le pire a été évité in-extrémis.

La préservation des acquis des salariés et des retraités a prévalu. La situation de faillite que l’on a qualifiée d’«évidente et d’imminente» car aggravée par les départs massifs en retraite (avant 60 ans), en 2015 et 2016 a été évitée. Ceci grâce à la clairvoyance de la direction Sonatrach et celle du syndicat de la compagnie qui ont engagé, indique t-on «des actions afin de permettre le sauvetage du fonds et d’en assurer sa pérennité».

Karim Aoudia