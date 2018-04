Représentativité syndicale : 30 organisations ont répondu aux demandes du ministère du Travail

Trente organisations syndicales de travailleurs sur 65 ont répondu favorablement aux demandes de renseignements publiées sur le site officiel du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale sur la représentativité, dans le délai légal, soit le 31 mars 2018, a indiqué hier le ministère dans un communiqué. Ce constat a été établi après l'examen des dossiers de représentativité des organisations syndicales de travailleurs enregistrées, conformément aux dispositions de la loi n 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical, a-t-on précisé de même source. Le ministère du Travail a rappelé que 17 sur les 30 organisations syndicales ont adhéré et ont transmis les éléments de la représentativité, selon les nouvelles formalités, en renseignant et en transmettant les informations, soit en téléchargeant le nouveau canevas d'information à partir du site officiel du ministère, ou dans le CD ROM qui leur a été transmis.



Il s'agit des organisations syndicales, suivantes:

- L'Union générale des travailleurs algériens (UGTA), présidée par Sidi Said Abdelmadjid,

- Le Syndicat national autonome des Personnels de l'Administration publique (SNAPAP), présidé par Felfoul Belkacem,

- Le Syndicat national des Corps communs et des Ouvriers professionnels de l’Education nationale (SNCCOPEN), présidé par Bahar Ali,

- Le Syndicat national des Enseignants chercheurs hospitalo-universitaires (SNECHU), présidé par Wahiba Ouahioune,

- Le Syndicat national des praticiens spécialistes de Santé publique (SNPSSP), présidé par Mohamed Yousfi,

- Le Syndicat national des praticiens de Santé publique (SNPSP), présidé par Lyes Merabet,

- Le Syndicat national algériens des Psychologues (SNAPSY), présidé par Khaled Keddad,

- Le Syndicat algérien des Paramédicaux (SAP), présidé par Lounes Ghachi,

- Le Syndicat national des Professeurs de l’Enseignement para -édical (SNPEPM), présidé par Benyoucef Benyoucef,

- Le Syndicat national des Vétérinaires fonctionnaires de l’Administration publique (SNVFAP), présidé par Saida Akali,

- Le Syndicat national des Magistrats (SNM), présidé par Djamel Aidouni,

- L’Organisation nationale des journalistes sportifs algériens (ONJSA), présidé par Youcef Tazir,

- Le Syndicat national du Personnel navigant commercial algérien (SNPNCA), présidé par Karim Ourrad,

- Le Syndicat national des Techniciens maintenance avions (SNTMA), présidé par Ahmed Boutoumi,

- Le Syndicat des Pilotes de lignes algériens (SPLA), présidé par Karim Seghouane,

- Le Syndicat national des Magistrats de la Cour des comptes (SNMCC), présidé par Ahmed Chikhaoui,

- Le Syndicat national du Personnel de la Circulation aérienne (SNPCA), présidé par Djamel Ait Abdelmalek, En revanche, treize organisations syndicales ont transmis leurs dossiers, «sans respect du nouveau canevas d’information».



Il s'agit, selon le ministère du Travail, des syndicats ci-après :

- Le Syndicat autonome des Personnels des Affaires étrangères (SAPAE),

- L’Union nationale du Personnel de l’éducation et de la formation (UNPEF),

- Le Syndicat autonome des Travailleurs de l’Education et de la formation (SATEF),

- Le Syndicat national des Travailleurs de l’Education (SNTE),

- Le Syndicat national autonome des Professeurs de l’Enseignement secondaire et technique (SNAPEST),

- Le Conseil national autonome du Personnel enseignant du Secteur Ternaire de l’éducation (CNAPESTE),

- Le Syndicat National des Médecins généralistes de Santé publique (SNMGSP),

- Le Syndicat national des Journalistes (SNJ),

- Le Syndicat national des Electroniciens et Electrotechniciens de la sécurité aérienne (SNESA),

- Le Conseil national autonome des Imams et des Fonctionnaires du secteur des Affaires Religieuses et Wakfs (CNAIFSARW)

- Le Syndicat national des Travailleurs de la formation professionnelle (SNTFP)

- Le Syndicat national de l’OAIC

- Le Conseil national des Enseignants du supérieur (CNES) («conflit interne»).



Concernant les syndicats qui n’ont pas transmis les données demandées, selon le nouveau canevas d’information, ils seront considérés «non représentatifs», a précisé le ministère du Travail.

Enfin, les autres organisations syndicales «ne se sont pas manifestées et n’ont pas communiqué les éléments permettant d’apprécier leur représentativité», note le ministère.