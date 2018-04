À l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le président Bouteflika félicite son homologue de Sierra Leone

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président de Sierra Leone, Julius Maada Bio, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il lui a assuré sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations de coopération entre les deux pays. «La célébration par la République de Sierra Leone de sa fête nationale m'offre l'agréable opportunité de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, ainsi qu'en mon nom personnel, nos félicitations les plus chaleureuses accompagnées de mes meilleurs vœux de santé et de bonheur pour vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple sierra-léonais frère», écrit le Président Bouteflika dans son message. «Je saisis cette heureuse opportunité pour relever avec satisfaction la qualité des liens d'amitié et de coopération qui unissent l'Algérie et la Sierra Leone, et vous assurer de ma volonté d’œuvrer, avec vous, au renforcement des relations de coopération entre nos deux pays et à approfondissement de nos consultations sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun», conclut le Chef de l'État.