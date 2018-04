À l’occasion de la fête nationale de leur pays : Le président Bouteflika félicite son homologue sud-africain

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel il a relevé «les liens traditionnels d'amitié, de solidarité et de coopération» qui unissent l'Algérie et l'Afrique du Sud, réitérant sa «ferme» volonté d'œuvrer au raffermissement et à la diversification de la coopération économique bilatérale. «La célébration par la République Afrique du Sud de sa fête nationale m'offre l'agréable occasion de vous présenter, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, nos chaleureuses félicitations et mes vœux les meilleurs de santé et de bien-être pour vous-même, et davantage de progrès et de prospérité pour le peuple sud-africain frère», a écrit le Chef de l'État dans son message. «Je voudrais saisir cette heureuse opportunité pour relever, avec satisfaction, la qualité des liens traditionnels d'amitié, de solidarité et de coopération qui unissent l'Algérie et l'Afrique du Sud, et réitérer ma ferme volonté œuvrer avec vous, au raffermissement et à la diversification de notre coopération économique bilatérale dans l'intérêt de nos deux peuples frères», a ajouté le Président de la République. «Je tiens, également, à vous réaffirmer mon engagement à perpétuer notre tradition de concertation sur les questions d'intérêt commun et notre action commune en faveur du renforcement de l'action de l'Union africaine pour la réalisation de ses idéaux et des objectifs de paix, de stabilité et de développement», a conclu le Président Bouteflika.