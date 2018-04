Festival arabe des radios et télévisions : M. Kaouane demain à Tunis

Le ministre de la Communication, Djamel Kaouane, prendra part, à partir de demain à Tunis, à la 19e session du Festival arabe des radios et télévisions, a indiqué jeudi un communiqué du ministère.

Le festival arabe a pour objectifs de «contribuer au développement de la production radiophonique et télévisuelle arabe, et à son amélioration, de manière à répondre aux aspirations de ses instances membres et aux principes pour lesquels œuvrent celles-ci», note la même source. Le festival veille aussi à «la révélation des talents et à l'encouragement des ressources créatives dans ce domaine stratégique», note le communiqué du ministère.