M. Ouyahia reçoit le ministre de l’Industrie de Biélorussie : Les axes de coopération définis

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, jeudi à Alger, le ministre de l'Industrie de Biélorussie, Vitaly Vovk, qui effectue une visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministère. L'audience s'est déroulée en présence du ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi. La veille, M. Vovk a été reçu par M. Yousfi avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer la coopération économique et le partenariat entre les deux pays, et passé en revue les axes de coopération prioritaires à mettre en œuvre à court terme entre les deux pays. Ces axes de coopération bilatérale ont trait, notamment à l'industrie mécanique, à la fabrication des engins pour l'extraction minière, à l'électronique et à l'industrie chimique.