Course pédestre « Esprit libre dans un corps sain » : Ambiance bon enfant

La course pédestre, organisée hier matin sous le slogan «Esprit libre dans un corps sain», dans les artères d'Alger-Centre par l'APC éponyme, s'est déroulée dans une ambiance festive, en présence d'environ 600 participants de différents âges, venus célébrer la Journée mondiale de la liberté d'expression.

La course en allure libre (courir ou marcher), disputée en boucle sur une distance de 3,5 km, a regroupé plusieurs journalistes, artistes, intellectuels, cadres de l'APC d'Alger-Centre, handicapés, sportifs et citoyens de 18 à 76 ans des deux sexes. Le rendez-vous a incité certains à marcher au lieu de courir, pour humer l'air frais d'une matinée nuageuse et de battre le pavé sans le danger des voitures. D'autres participants ont, par contre, couru pour le plaisir de sortir, vu que cette course n’est pas une compétition, mais plutôt un challenge au nom de la santé et du bien-être. Les organisateurs veulent faire de cette course une tradition à perpétuer chaque année, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté d'expression, célébrée le 3 mai. «On a voulu célébrer avec la presse leur journée internationale, donc on a pensé à rassembler un maximum de journalistes et photographes, et les associer à d'autres corps, entre artistes, intellectuels et cadres de l'APC Alger-Centre, l'espace d'un rendez-vous sportif convivial et très significatif», a indiqué Mahfoud Harzalli, vice-président de l'APC d’Alger-Centre, chargé des activités sportives. Toutes les conditions ont été réunies pour le succès de l'événement, à l'image de l'assistance technique assurée par les juges agréés de la Ligue algéroise d'athlétisme, co-organisatrice de la course, l'assistance médicale et celle des bénévoles sportifs mobilisés par l'APC. «Je suis une habituée de ce genre d'événement, et c'est toujours avec un immense plaisir que je marque ma présence pour me mêler à la fête», a lancé Djamila, citoyenne de 55 ans.

Comme chaque effort mérite récompense, des trophées, médailles et autres présents ont été remis aux cinq premiers de chaque catégorie (sportifs et citoyens, journalistes, artistes et intellectuels, handicapés et enfin cadres et personnels de l'APC d'Alger-Centre).