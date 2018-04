Dans la LUCARNE : Il fallait réagir !

lTout le monde a vu dans quelles circonstances le match comptant pour les demi-finales de la coupe d’Algérie entre la JSK et le MCA s’est déroulé. Tout le monde a prédit le pire dès qu’on a su qu’il allait être domicilié à Constantine et plus précisément au stade Chahid Hamlaoui. On savait que les supporters du CSC et ceux du MCA n’étaient pas en « odeur de sainteté ». De plus, les deux équipes jouaient pour le titre de champion d’Algérie, surtout que les Constantinois étaient sur le devant de la scène, pratiquement depuis le début de saison. A vrai dire, ils méritaient le titre. Les Mouloudéens aussi. Que cela, tout cela se fasse dans une concurrence loyale sur le terrain et que le meilleur l’emporte sportivement. Peu importe qui remportera le titre. Néanmoins, sachant ce substrat assez sensible, on a, malgré cela, décidé de domicilier ce match JSK-MCA à Constantine. « Taghananet » ! Le risque était « gros », mais en dépit de cela on a tenté le « diable » comme l’ont dit. On a fait fi de toutes les mesures de sécurité possibles et imaginables. Avec le recul, on affirme aujourd’hui que s’il s’était joué à Tizi-Ouzou, il ne serait rien passé et certains ont tout fait pour qu’il en soit ainsi. C’est cela le charme de la coupe. Elle demeure capricieuse et elle choisit celui qui lui plaît. C’est ainsi que le football est fait. On a fait fi de tous les appels à la prudence, à la sagesse et autres soucis dans l’intérêt de notre football. Aujourd’hui, on constate qu’il y a eu des dégâts que la ville et les infrastructures de Constantine ont subi de plein fouet. Ils sont devenus partie prenant, malgré eux, pour la simple raison qu’ils ont accepté que ce match se joue à Hamlaoui. Aujourd’hui, il faut faire preuve de beaucoup de prudence et de logique avant d’accepter d’organiser un match concernant une autre région (celle du Centre) dans sa circonscription obligeant les uns et les autres à faire plus de 400 km. C’est une décision «irréfléchie», aujourd’hui on mesure mieux les risques. Car, il y a eu des dégâts matériels, mort d’hommes et même les agents des services de sécurité ont été impliqués, malgré eux, dans des heurts qu’on aurait pu éviter si, au départ, on avait fait preuve de retenue et aussi de probité intellectuelle à tous les niveaux. Chercher le résultat ou qu’une équipe gagne quels que soient les moyens employés ne peut que faire du tort à tout le monde. Malheureusement, on le constate aujourd’hui. Ceux qui avaient refusé que la JSK joue à Tizi-Ouzou ne sont pas sans reproche. Celui qui a choisi de jouer à Constantine en impliquant dans la foulée les supporters du CSC, qui sont tombés, comme des débutants, dans le «piège». L’arbitre de la rencontre, Aouina, qui n’a pas voulu arrêter la rencontre alors que les conditions nécessaires n’étaient pas réunies. Les pierres, très grosses, jonchaient par centaines le terrain de Hamlaoui transformé, quatre-vingt-dix minutes durant, en un véritable «souk». De plus, l’arbitre avait choisi de tirer les penaltys à l’endroit où les «cailloux pleuvaient» comme une «pluie de grêle». Après tout cela, il faudra louer le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales qui ont monté, en un temps record, une commission d’enquête. Elle a abouti à l’arrestation du supporter, un repris de justice, qui avait jeté par dessus le pont le supporter du MCA. Il y eut aussi les sanctions du MCA et de la JSK. Là, les gens n’ont rien compris du fait que le MCA étant la «victime». Le CSC, même s’il n’a rien à voir avec l’organisation du match, n’a pas été «touché», du fait que ce sont ses supporters qui étaient derrière les dépassements. Les observateurs pensent à l’avenir et se demandent comment va-t-on faire pour annihiler ce genre de situation où la violence a atteint son paroxysme ?

Ce qu’il faudra retenir, c’est que le système actuel de l’organisation de la coupe d’Algérie doit être revu de fond en comble et ne plus jouer avec la vie des uns et des autres. Ceux qui acceptent qu’on organise des compétitions dans leurs régions doivent en assumer les conséquences. Empêcher les déplacements de supporters ? C’est une bonne chose, mais est-ce suffisante ? C’est la question que tout le monde se pose.

Hamid Gharbi