Discipline : Lourdes sanctions !

La commission de discipline de la ligue de football national a rendu publique, jeudi dernier, une série de décisions pour le moins exemplaires dans le cadre du traitement des différents dossiers de débordements et de violences ayant caractérisé les deux dernières journées de championnat de la Ligue 1 Mobilis et la demi-finale de la coupe d’Algérie entre la JSK et le MCA. Il faut dire que la CA, dont la session de ce lundi a été reporté à mardi en raison de la tenue de l’assemblée générale ordinaire de la FAF, a pris tout son temps pour étudier les différentes affaires en convoquant pour auditions tous les protagonistes avant de rendre ses décisions. Le moins que l’on puisse dire c’est quelles sont exemplaires. Des suspensions allant de 8 matches à 1 an, des huis clos, la CD a décidé de faire de ces décisions des exemples dans le but de combattre d’une main de fer le fléau de la violence dans les stades.

Ainsi, le dossier de la demi-finale de la coupe d’Algérie entre la JSK et le MCA a été sanctionné de huis clos pour les deux clubs protagonistes. Trois dont deux fermes pour la JSK et trois dont un ferme pour le Mouloudia qui verra sa sanction effective à l’occasion de la réception de la JS Saoura, au 5-Juillet, les billets du match MCA-USMBA étant déjà écoulés au moment de la parution des décisions. En outre, la JSK et le MCA devront s’acquitter d’une amende de deux cents mille dinars pour mauvaise organisation. Par ailleurs, le milieu de terrain, Sofiane Bendebka, s’en est sorti avec un match de suspension. L’USMH, dont le match en déplacement à Sidi Bel-Abbès a été émaillé de «jets de projectiles entraînant des blessures de trois agents de sécurité», pouvait-on lire sur le site de la LFP, a écopé de deux matches à huis clos, dont un ferme. L’US Biskra a écopé, elle aussi, d’un match à huis clos ferme pour jets de projectiles.

La commission de discipline n’est pas allée non plus de main morte dans le traitement du dossier CSC-USMA. En effet, des sanctions allant de trois à deux ans dont un avec sursis ont été prononcées contre Ayoub Abdellaoui (3 matches dont un avec sursis), Abderraouf Benguit (8 matches dont 4 matches avec sursis) et Hamza Koudri qui est suspendu deux ans dont un avec sursis. Koudri a pris la sanction la plus sévère pour «agression avec lésion corporelle envers le commissaire au match ».

Si Ayoub Abdellaoui a assuré «mériter la sanction au vu de ce qui s’est passé», Hamza Koudri s’est abstenu de faire le moindre commentaire à chaud. Néanmoins, Abdelhakim Serrar a dénoncé des «sanctions sévères et non justifiées» et a assuré être «prêt à céder son poste et s’en aller dès demain, si c’est lui qui est visé». De son côté, le président de la JSK, Cherif Mellal a fait savoir que son club «fera appel de ces décisions. Il semblerait que le retour en force de la JSK dérange», a-t-il dit.

Au-delà des réactions des uns et des autres, la FAF est décidée à frapper fort pour combattre le phénomène de la violence dans les stades.

Amar B.