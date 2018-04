MC Alger 1 - USM Bel-Abbès 2 : Le Mouloudia méconnaissable

L'USM Bel-Abbès a remporté, hier au stade de Bologhine, une précieuse victoire face au Mouloudia d'Alger.

Les coéquipier de Bounoua se sont imposés sur le score de 1-2, à l'issue d'une rencontre de niveau assez moyen.

Cette partie, entre deux formation sensiblement amoindries par l'absence de nombreux titulaires, a débuté sur un rythme relativement lent. Adoptant un schéma plus ou moins offensif (4-3-3), avec un bloc équipe médian, les poulains du coach Casoni ont d'emblée pris l'initiative du jeu à leur compte. Cependant, en l'absence d'un véritable meneur mais faute aussi de précision dans la transmission du ballon, d'un jeu en mouvement et de vitesse d'exécution, le MCA n'a pas vraiment réussi à mettre la pression sur la défense adverse. 2', la reprise acrobatique du jeune Amachi n'inquiète guère le portier. 8', le heading de Souibah passe à peine au-dessus de la transversale. Visiblement mieux organisés sur le terrain, les protégés de l'entraîneur Cherif El Ouazani se sont montrés plus dangereux, notamment durant le premier half. Evoluant dans une configuration tactique de prudence (4-5-1) et en bloquant les couloirs, les coéquipier de Bounoua ont surtout opéré par des contres. 15', Belhoucini lance idéalement Metref en plein axe, qui ne trouve aucun mal à tromper la vigilance de Chaal pour l'ouverture du score. 30', Mebarki, d'un tir croisé au second poteau à manquer de peu de doubler la mise, face à une équipe du Mouloudia méconnaissable. Incapable d'imposer son jeu, c'est sur balles arrêtées que les coéquipiers de Karaoui ont tenté de trouver la solution. 41', Mebarakou reprend de la tête le corner de Balegh, mais le cuir heurte la barre transversale de Ghoul. De retour des vestiaires, les locaux ont montré de meilleures intentions. Notamment avec l'entrée en jeu de Hachoud et Derrardja. 48', Balegh, en plein surface, rate lamentablement le cadre. 54', le tir d'Amachi est bien capté par le gardien. Le Mouloudia pousse de plus belle et obtient un penalty (57). Le cuir est repoussé de la main par Labani dans la surface. Derrardja exécute la sentence et remet les deux teams à égalité.

La remise en jeu est faite rapidement par l'USMBA, qui reprend l'avantage, dans la foulée. Bouguetaya élimine Azzi superbement, avant de surprendre Chaal d'un tir croisé au second poteau.

Le match s'emballe. Le MCA met tout son poids dans le match, alors l'USMBA reste en embuscade. 63', Ghoul se déploie pour repousser le tir d'Amachi. 65', la tête piquée de Mebarakou passe tout près. 67', la balle de Tebbi est écartée sur la ligne par Bengorine. 69', le heading d'Azzi est sorti in extremis par Labani. 81', le tir de Hachoud a failli faire mouche. 83', le heading de Boudebouda, qui revient à la compétition après plusieurs semaine d'absence, est repoussée par la transversale. Le Mouloudia a multiplier les assauts, mais sans parvenir à égaliser. 90', le tir du défenseur Azzi passe à côté. Une victoire précieuse pour l'USMBA, qui fait un grand pas vers le maintien. De son côté, le MCA perd encore du terrain face à ses concurrents pour les différentes places africaines.

Rédha M.