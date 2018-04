ESS 1 - NAHD 2 : Le NAsria confirme ses prétentions

Le carton infligé, mardi dernier, par la formation du Paradou à la meilleure défense du championnat n’a pas été sans affecter le moral des troupes sétifiennes qui recevaient hier cette coriace équipe du NAHD, venue à Sétif pour ne pas faire exception à une règle qui lui permet de rester invaincue depuis déjà 19 matches, et aspirer fortement au podium.

Des Sétifiens qui avaient donc à charge donc de relever un défi bien difficile pour se réconcilier avec leurs supporters face à une équipe qui ne l’entendait pas de cette oreille annonça d’entrée la couleur en fermant les espaces et opter par des contres qu’ils ne purent cependant mener à bon port avant cette 34’ à l’issue de laquelle le buteur maison Gasmi qui était à l’affût, exploita une bévue monumentale du gardien Zeghbi et son défenseur Nassakh pour envoyer le ballon au fond des filets et signer la première réalisation Nahdiste. En face les Sétifiens de l’Entente privés de 7 joueurs et pas des moindres et de leur entraîneur Abdelhak Benchikha démissionnaire, portèrent à plus d’une reprise la ballon dans la surface adverse mais ne parviendront pas à tromper la vigilance du gardien Merbah. A la reprise, les visiteurs visiblement bien éclairés par leur coach Dziri sur tous ces espaces que présentait une défense adverse flottante se portent à la conquête du périmètre sétifien et parviennent à aggraver la marque à la 50’ par l’intermédiaire de Chouiter qui exploitait une balle en profondeur de Khazer. Les jeux étaient faits, les partenaires de Hadouche basculent dans un excès de précipitation et devront attendre la 87’ pour voir Banouh qui venait de faire sa rentrée à la place de Ait Ouamer, s’infiltrer dans la surface de réparation et assurer portant la marque à 2 buts à 1. Une victoire méritée qui permet au NAHD d’affirmer ses prétentions pour le podium. F. Zoghbi